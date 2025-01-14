ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января Степан ЗвягинCКА — седьмой на Западе, «Куньлунь» — на пути к плей-офф, «Авангард» идет без поражений Крис Кертис и Роман КопыловДерн отомстила Рибас, Копылов нокаутировал Кертиса. Обзор карда UFC Vegas 101
    Все новости спорта

    Прервет ли «Брентфорд» победы «Манчестер Сити»?

    «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Гости выиграли три последних матча — удастся ли обычно неуступчивым хозяевам их остановить? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.05

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    «Брентфорд» примет на своем поле «Манчестер Сити» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 14 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Января 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 22:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы, поэтому ему будет сложно попасть в еврокубки.

    Команда пребывает на 11-й позиции и на восемь баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также 11 очков опережает зону вылета (18-20-е места).

    Брентфорд — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на своем поле сенсационно проиграл последней команде второго дивизиона — «Плимуту» (0:1).

    В предыдущем поединке в 20-м туре национального первенства «Пчелы» теперь уже в чужих стенах смогли разгромить аутсайдера АПЛ «Саутгемптон» — 5:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Тиаго, Густаво Нунеш, Ми, Айер, Пиннок, Дасилва и Хики, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» проиграл пять раз при одной победе и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже если учесть фактор своего поля, и то же сенсационное поражение от «Плимута» — тому подтверждение.

    Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам 20-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится вне зоны еврокубков (топ-6).

    Команда занимает шестое место и лишь на один балл отстает от зоны континентальных турниров, а также на два очка — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

  • Смелые прогнозы на 2025 год: Пулишич останется в «Милане», а «Челси» выиграет КЧМ
  • Предсказываем дорогостоящие трансферы и неожиданных победителей крупных турниров в 2025 году
  • 10/01/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего раунда Кубка Англии «Горожане» в домашних стенах не оставили камня на камне от заштатного «Сэлфорд Сити» (8:0).

    Ранее в 20-м туре национального первенства коллектив набрал три очка благодаря еще одной разгромной победе — над «Вест Хэмом» (4:1) также на своем поле.

    Не сыграют: травмированы — Стоунз, Диаш, Родри, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» неизменно выигрывал, а уже четыре матча не проигрывает.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Данная форма сулит гостям неплохие шансы на победу, пусть даже игра и состоится на выезде, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, который переживает явный спад.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 16-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Брентфорда» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Манчестер Сити» выиграл 1-й тайм и основное время.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.50, победа «Брентфорда» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

    Прогноз: в трех последних матчах гости забивали в каждом из таймов. Так было и в их последнем выездном поединке.

    С учетом пяти поражений в семи последних матчей хозяева вполне могут пропустить как до перерыва, так и после.

    Ставка: «Манчестер Сити» забьет в каждом из таймов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют 1-й тайм и поединок в основное время, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.40

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Торпедо — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гезтепе — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Коньяспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Миллуолл — Дагенем энд Редбридж
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Пиза — Каррарезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эльденсе — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монца — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.10
  • Экспресс дня 13 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Маннарино — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вашингтон — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Томова — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 14.01.2025. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Брентфорд» победы «Манчестер Сити»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры