«Брентфорд» примет на своем поле «Манчестер Сити» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 14 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы, поэтому ему будет сложно попасть в еврокубки.

Команда пребывает на 11-й позиции и на восемь баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также 11 очков опережает зону вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на своем поле сенсационно проиграл последней команде второго дивизиона — «Плимуту» (0:1).

В предыдущем поединке в 20-м туре национального первенства «Пчелы» теперь уже в чужих стенах смогли разгромить аутсайдера АПЛ «Саутгемптон» — 5:0.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Тиаго, Густаво Нунеш, Ми, Айер, Пиннок, Дасилва и Хики, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» проиграл пять раз при одной победе и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже если учесть фактор своего поля, и то же сенсационное поражение от «Плимута» — тому подтверждение.

Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам 20-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится вне зоны еврокубков (топ-6).

Команда занимает шестое место и лишь на один балл отстает от зоны континентальных турниров, а также на два очка — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего раунда Кубка Англии «Горожане» в домашних стенах не оставили камня на камне от заштатного «Сэлфорд Сити» (8:0).

Ранее в 20-м туре национального первенства коллектив набрал три очка благодаря еще одной разгромной победе — над «Вест Хэмом» (4:1) также на своем поле.

Не сыграют: травмированы — Стоунз, Диаш, Родри, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» неизменно выигрывал, а уже четыре матча не проигрывает.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы на победу, пусть даже игра и состоится на выезде, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, который переживает явный спад.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 16-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Брентфорда» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Манчестер Сити» выиграл 1-й тайм и основное время.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.50, победа «Брентфорда» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

Прогноз: в трех последних матчах гости забивали в каждом из таймов. Так было и в их последнем выездном поединке.

С учетом пяти поражений в семи последних матчей хозяева вполне могут пропустить как до перерыва, так и после.

Ставка: «Манчестер Сити» забьет в каждом из таймов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют 1-й тайм и поединок в основное время, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.40