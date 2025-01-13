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    Капитан «Пари НН»: Первая часть сезона? О ней нужно просто забыть

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    Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался об игре своей команды в 1-й части нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

    Кирилл Гоцук — защитник «Пари НН»
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    Кирилл Гоцук — защитник «Пари НН»

    «Что у "Пари НН" не получилось в 1-й части сезона? О ней нужно просто забыть. У нас сейчас 16 очков, и надо постараться набрать столько же во второй части чемпионата.

    Команда пропустила 34 мяча? Многовато, конечно. Хочется вообще не пропускать, но это только желание. Будем работать, чтобы улучшить игру команды в обороне и в атаке, — приводит слова Гоцука "Евро-Футбол.Ру".

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    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге "Пари НН" занимает 12-е место в таблице с 16-ю очками в активе. Гоцук провел за нижегородцев 15 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

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