В Саудовской Аравии продолжает Суперкубок Испании. В рамках второго полуфинала мадридскийсыграет с. Встреча запланирована на 9 января 22:00 мск.

У «Реала» есть все шансы не только пробиться в финал Суперкубка, но и продлить свою победную серию до пяти поединков. После победы в Интерконтинентальном кубке, где команда Анчелотти обыграла «Пачуку» 3:0, было еще три поединка. В Примере «Реал» победил «Севилью» (4:2) и «Валенсию» (2:1), а в Кубке Испании разгромил «Депортива Минейра» (5:0).

«Мальорка» подошла к матчу после неприятного поражение от «Понтеведры» со счетом 0:3 в Кубке Испании. Понятно, что «островитяне» проводили ротацию, но все же этот результат не может не огорчить. Вдобавок он прервал серию из двух побед, в рамках которой «Мальорка» выиграла у «Жироны» 2:1 и «Хетафе» 1:0 в Примере.

Прогнозы и ставки

18 августа «Мальорке» удалось сыграть с «Реалом» вничью 1:1. Однако в предыдущих двух матчах побеждал «Реал». При этом нужно отметить, что в 4 матчах подряд играла ставка «тотал меньше 2.5».

Судя по коэффициентам букмекеров, шансы у «Мальорки» призрачные: 1.34 и 9.00 на победу команд в основное время, 1.16 и 5.50 на проход в финал турнира.

Эксперты LiveSport.Ru уверены, что «Реал» без особого труда завоюет путевку в финал Суперкубка. Ставки на игру можно узнать в прогнозе.

уверены, что «Реал» без особого труда завоюет путевку в финал Суперкубка. Ставки на игру можно узнать в прогнозе. Искусственный интеллект пророчит «Реалу» крупную победу со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

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