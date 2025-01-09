9 января в полуфинале Суперкубка Испании сыграют «Реал» и «Мальорка». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив является главным фаворитом текущего сезона испанского чемпионата.

В настоящий момент мадридцы имеют в своем активе 43 очка и занимают первое место в турнирной таблице.

Команда из Мадрида смогла забить 43 мяча, а пропустила 19.

Последние матчи: в прошлых турах «сливочные» переиграли «Валенсию» (2:1) и «Севилью» (4:2).

До этого же команда из столицы Испании сыграла вничью с «Райо Вальекано» (3:3).

Прогнозы и ставки на футбол

Также «королевский клуб» разгромил «Пачуку» (3:0) в Межконтинентальном кубке, а также выиграл у «Аталанты» (3:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы в столичном коллективе Эдер Милитао, Давид Алаба и Дани Карвахаль.

Состояние команды: мадридский «Реал» продолжает быть главным фаворитом во всех турнирах, как это обычно и бывает.

Подопечные Карло Анчелотти показывают качественный футбол, который приносит результат. Безусловно, команда хочет в очередной раз добыть и Суперкубок страны.

«Мальорка»

Турнирное положение: команда из города Пальма-де-Мальорка в этом сезоне выступает достаточно хорошо и претендует на попадание в еврокубки.

Сейчас «киноварные» имеют в своем активе 30 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

«Красно-черные» смогли забить 19 мячей, а в свои пропустили 21 мяч.

Последние матчи: в прошлых турах «Мальорка» смогла переиграть «Хетафе» (1:0) и «Жирону» (2:1).

Перед этим «островитяне» уступили «Сельте» (0:2) и «Барселоне» (1:5).

Также подопечные Ягобы Аррасате вылетели из Кубка Испании, уступив «Понтеведре» (0:3).

Не сыграют: в лазарете находится Саму Коста.

Состояние команды: в этом сезоне «Мальорка» является достаточно неуступчивым соперником, с которым никому не бывает просто.

Конечно, «Мальорка» является аутсайдером Суперкубка Испании, но может навязать борьбу и попробует удивить.

Статистика для ставок

«Реал» не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд

«Мальорка» не играет вничью на протяжении 9 матчей

В последней очной игре 18 августа команды сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.90, а победа «Мальорки» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.58 и 2.40.

Прогноз: «Реал» является явным фаворитом и должен спокойно побеждать и выходить в финал.

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.08.

Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому поставим на результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 1.95