Реал Мадрид
Мальорка
«Реал»
Турнирное положение: мадридский коллектив является главным фаворитом текущего сезона испанского чемпионата.
В настоящий момент мадридцы имеют в своем активе 43 очка и занимают первое место в турнирной таблице.
Реал Мадрид — Мальорка: коэффициенты букмекеров
Команда из Мадрида смогла забить 43 мяча, а пропустила 19.
Последние матчи: в прошлых турах «сливочные» переиграли «Валенсию» (2:1) и «Севилью» (4:2).
До этого же команда из столицы Испании сыграла вничью с «Райо Вальекано» (3:3).
Также «королевский клуб» разгромил «Пачуку» (3:0) в Межконтинентальном кубке, а также выиграл у «Аталанты» (3:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы в столичном коллективе Эдер Милитао, Давид Алаба и Дани Карвахаль.
Состояние команды: мадридский «Реал» продолжает быть главным фаворитом во всех турнирах, как это обычно и бывает.
Подопечные Карло Анчелотти показывают качественный футбол, который приносит результат. Безусловно, команда хочет в очередной раз добыть и Суперкубок страны.
«Мальорка»
Турнирное положение: команда из города Пальма-де-Мальорка в этом сезоне выступает достаточно хорошо и претендует на попадание в еврокубки.
Сейчас «киноварные» имеют в своем активе 30 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
«Красно-черные» смогли забить 19 мячей, а в свои пропустили 21 мяч.
Последние матчи: в прошлых турах «Мальорка» смогла переиграть «Хетафе» (1:0) и «Жирону» (2:1).
Перед этим «островитяне» уступили «Сельте» (0:2) и «Барселоне» (1:5).
Также подопечные Ягобы Аррасате вылетели из Кубка Испании, уступив «Понтеведре» (0:3).
Не сыграют: в лазарете находится Саму Коста.
Состояние команды: в этом сезоне «Мальорка» является достаточно неуступчивым соперником, с которым никому не бывает просто.
Конечно, «Мальорка» является аутсайдером Суперкубка Испании, но может навязать борьбу и попробует удивить.
Статистика для ставок
- «Реал» не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд
- «Мальорка» не играет вничью на протяжении 9 матчей
- В последней очной игре 18 августа команды сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.90, а победа «Мальорки» — в 7.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.58 и 2.40.
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Прогноз: «Реал» является явным фаворитом и должен спокойно побеждать и выходить в финал.
Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.08.
Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому поставим на результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 1.95