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    «Реал» без проблем выйдет в финал Суперкубка Испании?

    «Реал» — «Мальорка». На что сделать ставку в матче «Реала», когда он — явный фаворит? Ответ — в прогнозе экспертов на испанский футбол с коэффициентами 2.08 и 1.95 9 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Мальорка»
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    Джуд Беллингем
    9 января в полуфинале Суперкубка Испании сыграют «Реал» и «Мальорка». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Суперкубок 09 Января 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
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    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив является главным фаворитом текущего сезона испанского чемпионата.

    В настоящий момент мадридцы имеют в своем активе 43 очка и занимают первое место в турнирной таблице.

    Реал Мадрид — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Команда из Мадрида смогла забить 43 мяча, а пропустила 19.

    Последние матчи: в прошлых турах «сливочные» переиграли «Валенсию» (2:1) и «Севилью» (4:2).

    До этого же команда из столицы Испании сыграла вничью с «Райо Вальекано» (3:3).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также «королевский клуб» разгромил «Пачуку» (3:0) в Межконтинентальном кубке, а также выиграл у «Аталанты» (3:2) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы в столичном коллективе Эдер Милитао, Давид Алаба и Дани Карвахаль.

    Состояние команды: мадридский «Реал» продолжает быть главным фаворитом во всех турнирах, как это обычно и бывает.

    Подопечные Карло Анчелотти показывают качественный футбол, который приносит результат. Безусловно, команда хочет в очередной раз добыть и Суперкубок страны.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: команда из города Пальма-де-Мальорка в этом сезоне выступает достаточно хорошо и претендует на попадание в еврокубки.

    Сейчас «киноварные» имеют в своем активе 30 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

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    • «Красно-черные» смогли забить 19 мячей, а в свои пропустили 21 мяч.

    Последние матчи: в прошлых турах «Мальорка» смогла переиграть «Хетафе» (1:0) и «Жирону» (2:1).

    Перед этим «островитяне» уступили «Сельте» (0:2) и «Барселоне» (1:5).

    Также подопечные Ягобы Аррасате вылетели из Кубка Испании, уступив «Понтеведре» (0:3).

    Не сыграют: в лазарете находится Саму Коста.

    Состояние команды: в этом сезоне «Мальорка» является достаточно неуступчивым соперником, с которым никому не бывает просто.

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    Конечно, «Мальорка» является аутсайдером Суперкубка Испании, но может навязать борьбу и попробует удивить.

    Статистика для ставок

    • «Реал» не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд

    • «Мальорка» не играет вничью на протяжении 9 матчей

    • В последней очной игре 18 августа команды сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.90, а победа «Мальорки» — в 7.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: «Реал» является явным фаворитом и должен спокойно побеждать и выходить в финал.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.08.

    Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому поставим на результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 1.95

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    «Реал» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 09.01.2025. Прогнозы на футбол. «Реал» без проблем выйдет в финал Суперкубка Испании?
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