8 января в Лондоне состоится первая полуфинальная встречав рамках Кубка английской лиги. Команды начнут матч в 23:00 мск.

«Тоттенхэм» подошел к этой игре не в оптимальной форме. Это видно по последним результатам команды. «Шпоры» проиграли 3 матча из 4 последних. Хозяева не смогли у себя дома обыграть «Вулверхэмптон» (2:2), который борется за выживание. Также коллектив Постекоглу у себя дома уступил 1:2 «Ньюкаслу».

«Ливерпуль» 5 января провел матч против «Ман Юнайтед». Игра завершилась вничью 2:2. При этом к обороне «мерсисайдцев» осталось много вопросов. Тем не менее перед этим «красные» одержали 4 победы подряд, и в целом они сейчас продолжают свою беспроигрышную серию, которая длится с середины сентября.

Напомним, что в прошлом раунде турнира «Тоттенхэм» со счетом 4:3 обыграл МЮ, а «Ливерпуль» со счетом 2:1 выиграл у «Саутгемптона».

Прогнозы и ставки

22 декабря команды провели очную встречу в АПЛ, которая закончилась со счетом 6:3 в пользу «Ливерпуля». В 5 играх «мерсисайдцы» выиграли 4 раза.

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом поединка за 1.67, тогда как на победу «Тоттенхэма» можно поставить с котировкой 4.45. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 4.70.

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Ливерпуль» сможет повторить успех прошлой встречи. Ставки аналитиков доступны здесь.

полагают, что «Ливерпуль» сможет повторить успех прошлой встречи. Ставки аналитиков доступны здесь. Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ливерпуля» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», стартовые составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

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