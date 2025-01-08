«Тоттенхэм» подошел к этой игре не в оптимальной форме. Это видно по последним результатам команды. «Шпоры» проиграли 3 матча из 4 последних. Хозяева не смогли у себя дома обыграть «Вулверхэмптон» (2:2), который борется за выживание. Также коллектив Постекоглу у себя дома уступил 1:2 «Ньюкаслу».
«Ливерпуль» 5 января провел матч против «Ман Юнайтед». Игра завершилась вничью 2:2. При этом к обороне «мерсисайдцев» осталось много вопросов. Тем не менее перед этим «красные» одержали 4 победы подряд, и в целом они сейчас продолжают свою беспроигрышную серию, которая длится с середины сентября.
Напомним, что в прошлом раунде турнира «Тоттенхэм» со счетом 4:3 обыграл МЮ, а «Ливерпуль» со счетом 2:1 выиграл у «Саутгемптона».
Прогнозы и ставки
22 декабря команды провели очную встречу в АПЛ, которая закончилась со счетом 6:3 в пользу «Ливерпуля». В 5 играх «мерсисайдцы» выиграли 4 раза.
- Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом поединка за 1.67, тогда как на победу «Тоттенхэма» можно поставить с котировкой 4.45. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 4.70.
- Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Ливерпуль» сможет повторить успех прошлой встречи. Ставки аналитиков доступны здесь.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ливерпуля» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», стартовые составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.
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