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    «Ливерпуль» сделает шаг к финалу Кубка Лиги

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Есть ли шансы у лондонцев и на что сделать ставку в матче 8 января? Ответ — в прогнозе футбольных экспертов LiveSport.Ru с коэффициентами 2.15 и 2.30

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
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    Коди Гакпо
    В рамках первого матча полуфинала Кубка английской Лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ливерпуль». Поединок пройдет 8 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 08 Января 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» на пути в полуфинал Кубка Лиги уже преодолел три стадии, в которых обыграл «Ковентри Сити» (2:1), «Манчестер Сити» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (4:3).

    Команда после 20-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) набрала 24 очка и занимает 12-ю позицию, опережая зону вылета на восемь баллов, а также отставая от зоны еврокубков на 11 пунктов.

    Тоттенхэм — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура английского первенства лондонский клуб в домашних стенах проиграл «Ньюкаслу» (1:2).

    Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив на своем поле потерял очки с «Вулверхэмптоном», сыграв в результативную ничью 2:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на АПЛ, «Тоттенхэм» трижды проиграл и ни разу не выиграл.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, что особенно проявилось в текущем сезоне.

    Доминик Соланке — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» также прошел уже три стадии Кубка Лиги текущего сезона, справившись с «Вест Хэмом» (5:1), «Брайтоном» (3:2) и «Саутгемптоном» (2:1).

    Команда по итогам 19-ти поединков английской Премьер-лиги (АПЛ) набрала 46 очков и занимает первую позицию, опережая ближайшего преследователя на шесть очков при матче в запасе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства, мерсисайдский клуб на своем поле разошелся миром с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Перед этим в 19-м туре английской Премьер-лиги коллектив одержал разгромную победу, когда в чужих стенах разобрался с «Вест Хэмом» — 5:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 24-х последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» ни разу не проиграл при 20-ти победах и четырех ничьих.

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    Это говорит об отличных шансах гостей на успех, пусть даже и на выезде, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также кризис соперника.

    Коди Гакпо — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэма» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Ливерпуль» забил больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Ливерпуля» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.45.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости забили больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.


    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.60, победа «Тоттенхэма» — в 3.00. И хотя в трех последних матчах хозяева пропустили меньше 2,5 голов, результативность соперника должна стать решающим фактором.

    Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют первый тайм и основное время, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Ливерпуль» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.30

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