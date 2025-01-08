В рамках первого матча полуфинала Кубка английской Лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ливерпуль». Поединок пройдет 8 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» на пути в полуфинал Кубка Лиги уже преодолел три стадии, в которых обыграл «Ковентри Сити» (2:1), «Манчестер Сити» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Команда после 20-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) набрала 24 очка и занимает 12-ю позицию, опережая зону вылета на восемь баллов, а также отставая от зоны еврокубков на 11 пунктов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура английского первенства лондонский клуб в домашних стенах проиграл «Ньюкаслу» (1:2).

Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив на своем поле потерял очки с «Вулверхэмптоном», сыграв в результативную ничью 2:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на АПЛ, «Тоттенхэм» трижды проиграл и ни разу не выиграл.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, что особенно проявилось в текущем сезоне.

Доминик Соланке — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» также прошел уже три стадии Кубка Лиги текущего сезона, справившись с «Вест Хэмом» (5:1), «Брайтоном» (3:2) и «Саутгемптоном» (2:1).

Команда по итогам 19-ти поединков английской Премьер-лиги (АПЛ) набрала 46 очков и занимает первую позицию, опережая ближайшего преследователя на шесть очков при матче в запасе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства, мерсисайдский клуб на своем поле разошелся миром с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Перед этим в 19-м туре английской Премьер-лиги коллектив одержал разгромную победу, когда в чужих стенах разобрался с «Вест Хэмом» — 5:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 24-х последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» ни разу не проиграл при 20-ти победах и четырех ничьих.

Это говорит об отличных шансах гостей на успех, пусть даже и на выезде, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также кризис соперника.

Коди Гакпо — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэма» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ливерпуль» забил больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Ливерпуля» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.45.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости забили больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.