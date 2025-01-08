Тоттенхэм
Ливерпуль
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» на пути в полуфинал Кубка Лиги уже преодолел три стадии, в которых обыграл «Ковентри Сити» (2:1), «Манчестер Сити» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (4:3).
Команда после 20-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) набрала 24 очка и занимает 12-ю позицию, опережая зону вылета на восемь баллов, а также отставая от зоны еврокубков на 11 пунктов.
Тоттенхэм — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура английского первенства лондонский клуб в домашних стенах проиграл «Ньюкаслу» (1:2).
Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив на своем поле потерял очки с «Вулверхэмптоном», сыграв в результативную ничью 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на АПЛ, «Тоттенхэм» трижды проиграл и ни разу не выиграл.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, что особенно проявилось в текущем сезоне.
Доминик Соланке — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» также прошел уже три стадии Кубка Лиги текущего сезона, справившись с «Вест Хэмом» (5:1), «Брайтоном» (3:2) и «Саутгемптоном» (2:1).
Команда по итогам 19-ти поединков английской Премьер-лиги (АПЛ) набрала 46 очков и занимает первую позицию, опережая ближайшего преследователя на шесть очков при матче в запасе.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства, мерсисайдский клуб на своем поле разошелся миром с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Перед этим в 19-м туре английской Премьер-лиги коллектив одержал разгромную победу, когда в чужих стенах разобрался с «Вест Хэмом» — 5:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 24-х последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» ни разу не проиграл при 20-ти победах и четырех ничьих.
Это говорит об отличных шансах гостей на успех, пусть даже и на выезде, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также кризис соперника.
Коди Гакпо — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэма» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Ливерпуль» забил больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Ливерпуля» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.45.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости забили больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.
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Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют первый тайм и основное время, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.
Ставка: «Ливерпуль» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.30
Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют первый тайм и основное время, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.
Ставка: «Ливерпуль» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.30