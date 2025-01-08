Источник: «Вест Хэм» вскоре объявит об увольнении Лопетеги

уже на этой неделе объявит об увольнениис поста главного тренера.

По информации TheAthletic, руководство лондонского клуба окончательно убедилось в том, что испанский специалист не сможет вывести команду на новый уровень.

Источник также подтверждает, что в «Вест Хэме» уже определились с кандидатурой нового главного тренера.

После увольнения Лопетеги команду возглавит бывший тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер.

«Вест Хэм» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 20 туров.

Напомним, Лопетеги занял пост главного тренера «Вест Хэма» летом 2024 года.