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    Источник: «Вест Хэм» вскоре объявит об увольнении Лопетеги

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    «Вест Хэм» уже на этой неделе объявит об увольнении Юлена Лопетеги с поста главного тренера.

    Юлен Лопетеги
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    Юлен Лопетеги

    По информации TheAthletic, руководство лондонского клуба окончательно убедилось в том, что испанский специалист не сможет вывести команду на новый уровень.

    Источник также подтверждает, что в «Вест Хэме» уже определились с кандидатурой нового главного тренера.

    После увольнения Лопетеги команду возглавит бывший тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер.

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    • «Вест Хэм» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 20 туров.

    Напомним, Лопетеги занял пост главного тренера «Вест Хэма» летом 2024 года.

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