Поттер может возглавить «Вест Хэм»

Известный английский тренерможет в ближайшее время вернуться к активной работе.

По данным журналиста Бена Джейкобса, его в качестве главного тренера рассматривает лондонский «Вест Хэм», в котором неудачно работает испанец Юлен Лопетеги и руководство «молотобойцев» готово отправить его в отставку.

Календарь и таблица АПЛ

49-летний Поттер готов даже подписать краткосрочный контракт с «Вест Хэмом» до конца сезона. Сейчас команда идет 14-й в АПЛ после 20 матчей с 23 очками.

Ближайший матч она сыграет 10 января в Кубке Англии с «Астон Виллой». Поттер известен по работе с «Брайтоном» и «Челси».