Их осталось четверо. Кто больше всего нуждается в победе в Кубке лиги

В кубке английской лиги настало время полуфинальных матчей. Начинается самое интересное: «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом», а «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом». Первые матчи пройдут на этой неделе, ответные запланированы на начало февраля. Финал состоится 16 марта на «Уэмбли». ESPN рассуждает о том, для кого из оставшихся участников крайне важно стать обладателем данного трофея, который считается в Англии наименее престижным.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» является самой успешной командой в истории Кубка лиги. «Красные» выигрывали этот трофей десять раз — чаще, чем какая-либо другая команда.

Тем не менее, ни для кого не секрет, что сейчас победа в этом турнире занимает последнее место в списке приоритетов клуба.

Команда занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на шесть очков и при этом имея еще матч в запасе. Кроме того, «мерсисайдцы» возглавляют общую таблицу Лиги чемпионов. Очевидно, что они стремятся выиграть оба турнира.

Арне Слот globallookpress.com

Несмотря на расставание с Юргеном Клоппом, которое изначально выглядело как катастрофа, «Ливерпуль» под руководством Арне Слота быстро вышел на новый уровень. У них действительно есть большие завоевать хотя бы один крупный трофей.

Если «Ливерпуль» в итоге не выиграет ни АПЛ, ни Лигу чемпионов, победа в Кубке лиги станет слабым утешением. При этом прошлогодний финал Кубка лиги, в котором экспериментальный состав «Ливерпуля» переиграла «Челси» благодаря году Вирджила ван Дейка в овертайме, стал одним из самых запоминающихся моментов эпохи Клоппа.

Так что если «Ливерпуль» защитит титул, это может стать тем самым импульсом, который поможет команде слота добиться новых успехов.

«Арсенал»

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты сделал почти всё...Осталось только наконец-то начать выигрывать трофеи. «Канониры» два года подряд были близки тому, чтобы отобрать у «Ман Сити» титул лучшего клуба АПЛ и впервые за 14 лет дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В 2020 году «Арсенал» Артеты выиграл Кубок Англии, но из стартового состава, который тогда победил в финале «Челси», остался лишь один игрок — Киран Тирни, который уже давно находится на вторых ролях.

То есть обновленный состав «Арсенала» за четыре года не выиграл ни одного трофея.

Микель Артета globallookpress.com

Как и в случае с «Ливерпулем», для «Арсенала» победа в Кубке лиги тоже не является приоритетом. На это указывает в том числе регулярная ротация состава в матчах данного турнира. Артета никогда не скрывал, что основной состав сосредоточен на АПЛ.

Правда не так давно главный тренер «Арсенала» признал, что победа в Кубке лиги может стать важным событием для его молодой команды.

«Прикоснуться к кубку, выйти в полуфинал и обыграть кого-то в финале — это придает энергию и задает правильный путь для достижения чего-то большего, особенно из-за времени и того, когда этот турнир проводится. Это создает необходимую динамику», — отметил Артета.

«Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу давно настаивает на том, что победа в незначительном турнире сама по себе не является успехом. Однако в его случае можно сказать, что победа в Кубке лиги поможет австралийцу сохранить свою должность.

Ряд источников уверены, что Постекоглу по-прежнему пользуется доверием со стороны руководства клуба. Но также надо не забывать, что «Тоттенхэм» одержал лишь три победы в 14-ти последних матчах.

Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу

Несколько дней назад «шпоры» уступили на своем поле «Ньюкаслу» (1:2). Сразу после финального свистка можно было услышать свист и недовольные возгласы болельщиков. Атмосфера пока далека от мятежной, но под поверхностью вовсю накапливается недовольство.

Постекоглу мог прийти в «Тоттенхэм» с убеждением, что клуб должен бороться за победу в главных турнирах, но большинство болельщиков команды будут рады любому трофею. После 2008 года «Тоттенхэм» до сих пор не выиграл ни одного турнира.

Эндж, вероятно, прав, утверждая, что победа в Кубке лиги не станет мгновенным оправданием всех предыдущих неудач. Но она будет ощутимым подтверждением его методов, которые подвергаются всё большему сомнению с каждой неделей.

Кроме того, хотя впереди ещё почти половина дистанции в Премьер-лиге, уже сейчас многие уверены, что «Тоттенхэм» в следующем сезоне не будет играть в еврокубках. Как известно, победитель Кубка лиги получает возможность сыграть в квалификации Лиги конференций. Лучше уж так, чем вообще ничего.

«Ньюкасл»

Когда «Ньюкасл» вышел в финал Кубка лиги на «Уэмбли» в 2023 году, тысячи болельщиков устремились в Лондон на Трафальгарскую площадь, окрасив столицу в черно-белые цвета накануне матча с «Манчестер Юнайтед».

Хотя трофей в итоге завоевали «красные дьяволы», победив со счетом 2:0 благодаря голам Каземиро и Маркуса Рашфорда, эмоциональная реакция на это событие доказала, насколько сильно болельщики «Ньюкасла» жаждут трофеев.

Эдди Хау globallookpress.com

Последний раз «Ньюкасл» выигрывал крупный трофей в 1955 году, когда в финале Кубка Англии обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

В эпоху, когда владельцем клуба был Майк Эшли, надежды на завоевание еще одного крупного трофея казались несбыточной мечтой. Однако возрождение под руководством новых владельцев из Саудовской Аравии явно добавило фанатам оптимизма — 70-летнее ожидание вскоре может завершиться.

После непростого периода осенью «Ньюкасл» постепенно пришел в себя и сейчас находится в отличной форме. Победная серия «сорок» на данный момент составляет шесть матчей.

Если «Ньюкасл» выиграет Кубок лиги, это только укрепит уверенность болельщиков, что этот спящий футбольный гигант окончательно проснулся.