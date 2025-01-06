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    Ольмо и Виктор вошли в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

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    «Барселона» опубликовала заявку на предстоящие матчи Суперкубка Испании.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    В список из 28 футболистов вошли полузащитник Дани Ольмо и нападающий Пау Виктор.

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    • Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказала «Барселоне» в регистрации этих игроков из-за несоответствия правилам финансового фэйр-плей.

    Заявка «Барселоны» на Суперкубок Испании
    x.com/FCBarcelona

    «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет против «Атлетика». Матч пройдет 8 января в Джидде (Саудовская Аравия).

    Во втором полуфинале, который состоится 9 января, встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».

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