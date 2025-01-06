Ольмо и Виктор вошли в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

опубликовала заявку на предстоящие матчи

В список из 28 футболистов вошли полузащитник Дани Ольмо и нападающий Пау Виктор.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказала «Барселоне» в регистрации этих игроков из-за несоответствия правилам финансового фэйр-плей.

Заявка «Барселоны» на Суперкубок Испании x.com/FCBarcelona

«Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет против «Атлетика». Матч пройдет 8 января в Джидде (Саудовская Аравия).

Во втором полуфинале, который состоится 9 января, встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».