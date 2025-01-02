Источник: «Динамо» откажется продавать Бителло даже за 25 млн евро

не намерено продавать бразильцадо конца текущего сезона.

По информации журналиста Фабио Алейшо, в ближайшее время «Динамо» получит выгодное предложение по Бителло от одного из бразильских топ-клубов.

Источник утверждает, что речь идет о сумме в 25 миллионов евро.

Возможно, это будет очередная попытка «Ботафого» выкупить у «Динамо» 24-летнего футболиста.

Также отмечается, что «Динамо» не примет это предложение.

Transfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Динамо» 20 матчей, забил один гол и сделал девять результативных передач.

В 2024 году «Ботафого» стал чемпионом Бразилии и победителем Кубка Либертадорес.