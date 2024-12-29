«Динамо» отклонило предложение «Ботафого» по Бителло

Московскоеотказалось продавать полузащитника

Бразильский клуб предложил за Бителло 10 миллионов евро, но «Динамо» не устроила эта сумма, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также отмечается, что данная сумма даже близко не соответствует оценке футболиста со стороны московского клуба.

Ранее сообщалось, что Бителло уже согласовал контракт с «Ботафого».

Transfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Динамо» 20 матчей, забил один гол и сделал девять результативных передач.

В 2024 году «Ботафого» стал чемпионом Бразилии и победителем Кубка Либертадорес.