Мареска прокомментировал поражение «Челси» в матче против «Ипсвича»

Главный тренерназвал причины поражения в матче 19-го тура английской Премьер-лиги против(0:2).

«Странная игра в том смысле, что мы создали большое количество моментов и могли забить много голов, но они выносили мяч с линии или вратарь делал отличные сэйвы.Мы могли многое делать лучше, в некоторых моментах лучше защищаться.

Говорят, что пенальти немного спорный, но мы должны смириться с тем, что это пенальти.Мы сделали четыре замены по сравнению с прошлой игрой, потому что все футболисты заслуживают, чтобы играть. Никто не ожидал, что мы завершим первую часть сезона на нашем нынешнем месте. Мы в хорошем положении, но можем многое делать лучше. Это длинная гонка», — цитирует Мареску BBC.

После этого матча «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 35-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 10 баллов.