«Ипсвич Таун» — «Челси»: счет матча 2:0, обзор голов

Калвин Филлипс — игрок «Ипсвича» Фото: globallookpress.com
В составе «трактористов» голы записали на свой счет Лиам Делап на 12-й минуте с пенальти и Омари Хатчинсон на 53-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ипсвич Таун — Челси 2:0
Голы: 1:0 Лиам Дилап (пенальти) (12'), 2:0 Омари Хатчинсон (53') Предупреждения: Dara O'Shea (32'), Мойсес Кайседо (67'), Лиам Дилап (83'), Лейф Дэвис (88'), Мало Гюсто (88'), Леви Колвилл (88'), Энцо Фернандес (90 + 5')
После этого матча «Ипсвич» располагается на 18-й позиции в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Челси» — на 4-й строчке с 35-ю баллами.