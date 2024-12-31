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    «Ипсвич» всухую обыграл «Челси» в матче АПЛ

    «Ипсвич Таун» — «Челси»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Ипсвич» на своем поле уверенно обыграл «Челси» (2:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

    Калвин Филлипс — игрок «Ипсвича»
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    Калвин Филлипс — игрок «Ипсвича»

    В составе «трактористов» голы записали на свой счет Лиам Делап на 12-й минуте с пенальти и Омари Хатчинсон на 53-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ипсвич Таун — Челси 2:0
    Голы: 1:0 Лиам Дилап (пенальти) (12'), 2:0 Омари Хатчинсон (53') Предупреждения: Dara O'Shea (32'), Мойсес Кайседо (67'), Лиам Дилап (83'), Лейф Дэвис (88'), Мало Гюсто (88'), Леви Колвилл (88'), Энцо Фернандес (90 + 5')

    После этого матча «Ипсвич» располагается на 18-й позиции в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Челси» — на 4-й строчке с 35-ю баллами.

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