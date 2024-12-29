«Вест Хэм» не проигрывает уже четыре тура. «Молотобойцы» смогли одержать две победы и дважды сыграли вничью. В последнем туре они выступали на выезде у «Саутгемптона» и выиграли 1:0. Это позволило набрать 23 очка и подняться на 13-е место.
«Ливерпуль» продолжает свой путь к чемпионству. После ничьи с «Фулхэмом» команда Арне Слота смогла выиграть еще два поединка, обыграв «Тоттенхэм» 6:3 и «Лестер» 3:1. Результаты принесли «красным» 42 очка. Пока что отрыв от ближайших конкурентов комфортный, при этом гости имеют игру в запасе.
Прогнозы и ставки
В сентябре команды пересеклись в Кубке лиги, где «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» 5:1. «Мерсисайдцы» выиграли 4 из 5 поединков во всех турнирах.
- «Ливерпуль» — фаворит букмекеров. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 7.65 и 1.38.
- Эксперты LiveSport.Ru уверены в «мерсисайдцах» и делают ставку на их успех. Какую именно ставку предлагают аналитики сайта, читайте в прогнозе.
- ИИ считает, что «Ливерпуль» одержит победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.
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