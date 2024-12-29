29 декабря в Лондонесыграет в гостях у. Поединок 19-го тура АПЛ начнется в 20:15 по мск.

«Вест Хэм» не проигрывает уже четыре тура. «Молотобойцы» смогли одержать две победы и дважды сыграли вничью. В последнем туре они выступали на выезде у «Саутгемптона» и выиграли 1:0. Это позволило набрать 23 очка и подняться на 13-е место.

«Ливерпуль» продолжает свой путь к чемпионству. После ничьи с «Фулхэмом» команда Арне Слота смогла выиграть еще два поединка, обыграв «Тоттенхэм» 6:3 и «Лестер» 3:1. Результаты принесли «красным» 42 очка. Пока что отрыв от ближайших конкурентов комфортный, при этом гости имеют игру в запасе.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

В сентябре команды пересеклись в Кубке лиги, где «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» 5:1. «Мерсисайдцы» выиграли 4 из 5 поединков во всех турнирах.

«Ливерпуль» — фаворит букмекеров. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 7.65 и 1.38.

Эксперты LiveSport.Ru уверены в «мерсисайдцах» и делают ставку на их успех. Какую именно ставку предлагают аналитики сайта, читайте в прогнозе.

уверены в «мерсисайдцах» и делают ставку на их успех. Какую именно ставку предлагают аналитики сайта, читайте в прогнозе. ИИ считает, что «Ливерпуль» одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

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