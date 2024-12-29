20:15Вест Хэм — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 19:32
    • ЦСКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ
  • 19:23
    • «Манчестер Сити» уверенно победил «Лестер»
  • 18:54
    • «Наполи» взял три очка в матче с «Венецией»
  • 16:27
    • «Спартак» выиграл у «Витязя» в КХЛ
  • 20:05
    • «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» поделили очки в матче АПЛ
    Все новости спорта

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    29 декабря в Лондоне «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Вест Хэма». Поединок 19-го тура АПЛ начнется в 20:15 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Вест Хэм» не проигрывает уже четыре тура. «Молотобойцы» смогли одержать две победы и дважды сыграли вничью. В последнем туре они выступали на выезде у «Саутгемптона» и выиграли 1:0. Это позволило набрать 23 очка и подняться на 13-е место.

    «Ливерпуль» продолжает свой путь к чемпионству. После ничьи с «Фулхэмом» команда Арне Слота смогла выиграть еще два поединка, обыграв «Тоттенхэм» 6:3 и «Лестер» 3:1. Результаты принесли «красным» 42 очка. Пока что отрыв от ближайших конкурентов комфортный, при этом гости имеют игру в запасе.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    В сентябре команды пересеклись в Кубке лиги, где «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» 5:1. «Мерсисайдцы» выиграли 4 из 5 поединков во всех турнирах.

    • «Ливерпуль» — фаворит букмекеров. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 7.65 и 1.38.

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены в «мерсисайдцах» и делают ставку на их успех. Какую именно ставку предлагают аналитики сайта, читайте в прогнозе.

    • ИИ считает, что «Ливерпуль» одержит победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Вест Хэм»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Для «Фиорентины» нет принципиальнее соперника, чем «Ювентус»
  • «Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 10:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фамаликан — Санта-Клара
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры