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    «Ливерпуль» уверенно обыграет «Вест Хэм»?

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль». «Ливерпуль» уходит в большой отрыв в АПЛ, но на что сделать ставку 29 декабря? Ответ — в прогнозе наших экспертов в коэффициентами 2.00 и 2.20

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»
    «Вест Хэм» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 20:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Декабря 2024 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 20:15 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: команда из Стратфорда является середняком текущего сезона английского чемпионата.

    Сейчас «молотобойцы» имеют в своем активе 23 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.

    Вест Хэм — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    «Железные» смогли забить 23 мяча, а в свои ворота пропустили 30 раз.

    Последние матчи: в прошлом туре «Вест Хэм» переиграл «Саутгемптон» (1:0).

    До этого же подопечные Юлена Лопетеги сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) и «Борнмутом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Также команда смогла выиграть у «Вулверхэмптона» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете Майкл Антонио, а дисквалифицированы Гвидо Родригес и Томаш Соучек.

    Состояние команды: в последнее время «Вест Хэм» идет достаточно неплохо, постоянно набирает очки и продвигается по турнирной таблице.

    «Вест Хэму» нужно продолжать в том же духе, чтобы рассчитывать на улучшение прошлогоднего результата — девятого места.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдцы продолжают быть главными претендентами на чемпионский титул.

    В настоящий момент у команды из Ливерпуля 42 очка и уверенное первое место в турнирной таблице.

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    • Коллектив из одноименного города смог 40 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в последних играх «Ливерпуль» победил «Лестер» (3:1) и «Тоттенхэм» (6:3).

    До этого же «красные» потеряли очки, сыграв вничью с «Фулхэмом».

    Также подопечные Арне Слота обыграли «Саутгемптон» (2:1) в Кубке лиги.

    Не сыграют: травмированы Конор Брэдли и Ибраима Конате, дисквалифицирован Доминик Собослаи.

    Состояние команды: в этом сезоне «Ливерпуль» действует крайне убедительно и показывает лучший футбол в лиге.

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    Не зря команда идет лидером и на семь баллов опережает второе место. «Ливерпуль» однозначно является главным фаворитом чемпионата и не должен его отпускать.

    Статистика для ставок

    • «Вест Хэм» не проигрывает на протяжении последних 4 матчей

    • «Ливерпуль» проиграл только 1 матч в этом сезоне

    • В последнем очном противостоянии команд 25 сентября «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» со счетом 5:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.38. Ничья — в 5.30, победа «Вест Хэма» — в 7.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.42 и 2.85 соответственно.

    Прогноз: «Ливерпуль» в отличной форме и сильнее, поэтому должен побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 2.00.

    Прогноз: обе команды забивают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.

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    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» уверенно обыграет «Вест Хэм»?
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