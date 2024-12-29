«Вест Хэм» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 20:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: команда из Стратфорда является середняком текущего сезона английского чемпионата.

Сейчас «молотобойцы» имеют в своем активе 23 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Железные» смогли забить 23 мяча, а в свои ворота пропустили 30 раз.

Последние матчи: в прошлом туре «Вест Хэм» переиграл «Саутгемптон» (1:0).

До этого же подопечные Юлена Лопетеги сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) и «Борнмутом» (1:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также команда смогла выиграть у «Вулверхэмптона» (2:1).

Не сыграют: в лазарете Майкл Антонио, а дисквалифицированы Гвидо Родригес и Томаш Соучек.

Состояние команды: в последнее время «Вест Хэм» идет достаточно неплохо, постоянно набирает очки и продвигается по турнирной таблице.

«Вест Хэму» нужно продолжать в том же духе, чтобы рассчитывать на улучшение прошлогоднего результата — девятого места.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдцы продолжают быть главными претендентами на чемпионский титул.

В настоящий момент у команды из Ливерпуля 42 очка и уверенное первое место в турнирной таблице.

Коллектив из одноименного города смог 40 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в последних играх «Ливерпуль» победил «Лестер» (3:1) и «Тоттенхэм» (6:3).

До этого же «красные» потеряли очки, сыграв вничью с «Фулхэмом».

Также подопечные Арне Слота обыграли «Саутгемптон» (2:1) в Кубке лиги.

Не сыграют: травмированы Конор Брэдли и Ибраима Конате, дисквалифицирован Доминик Собослаи.

Состояние команды: в этом сезоне «Ливерпуль» действует крайне убедительно и показывает лучший футбол в лиге.

Не зря команда идет лидером и на семь баллов опережает второе место. «Ливерпуль» однозначно является главным фаворитом чемпионата и не должен его отпускать.

Статистика для ставок

«Вест Хэм» не проигрывает на протяжении последних 4 матчей

«Ливерпуль» проиграл только 1 матч в этом сезоне

В последнем очном противостоянии команд 25 сентября «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» со счетом 5:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.38. Ничья — в 5.30, победа «Вест Хэма» — в 7.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.42 и 2.85 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль» в отличной форме и сильнее, поэтому должен побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 2.00.

Прогноз: обе команды забивают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.