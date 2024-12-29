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    «Наполи» — «Венеция»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Наполи» примет «Венецию» в поединке 18-го тура итальянской Серии А. Встреча состоится 29 декабря в 17:00 мск в Неаполе на стадионе «им. Марадоны».

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    После того, как «Интер» обыграл «Кальяри», «Наполи» опустился на 2-е место и теперь отстает от миланцев на 2 пункта. Победа позволит «адзурри» снова обойти соперника в таблице и вплотную приблизиться к лидирующей «Аталанте». В прошлых турах хозяева обыграли «Удинезе» (3:1) и «Дженоа» (2:1), так что у них есть шанс продлить победную серию до трех игр.

    «Венеция» находится в двух пунктах от спасительной 17-й строчки. Сейчас команда находится в зоне вылета, но при этом она не оставляет попыток выйти из нее. Последние три тура гости не проигрывают. В прошлый раз «горожане» даже одержали победу, обыграв 2:1 «Кальяри». Перед этим команда смогла отобрать очки у «Юве», добившись ничьи 2:2.

    Прогнозы и ставки

    «Наполи» не проигрывает «Венеции» уже четыре матча. В 3 их 4 хозяева не пропускали. Последние два поединка они выиграли 2:0.

    • Букмекеры считают «Наполи» фаворитом за 1.26. На победу «Венеции» они дают 11.0, на ничью — 6.15.

    • В своем прогнозе с коэффициентом 1.90 эксперты LiveSport.Ru рассказали, чего ждать от этого противостояния.

    • ИИ уверен в хозяевах и рассчитывает на их крупную победу со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Венеция» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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