Наполи
Венеция
«Наполи»
Турнирное положение: после 17 туров «Наполи» идет вторым в таблице Серии А с 38 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Антонио Конте выиграли в гостях у «Дженоа» со счетом 2:1. Уже к середине первого тайма «Наполи» вел с разницей в два мяча, голы забили Замбо-Ангисса и Ррахмани. После перерыва неаполитанцы немного сбавили обороты и позволили сопернику сократить отставание в счете, но на большее их не хватило.
Наполи — Венеция: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа в гостях над «Удинезе» (3:1) и домашнее поражение от «Лацио» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Бонджорно.
Состояние команды: старт сезона у «Наполи» выдался очень мощным, команда показывала мощную и слаженную игру, где каждый игрок отлично понимал свою роль на поле. Конте удивительно быстро удалось вписать каждого новичка в командный футбол.
Но в последнее время появились проблемы в обороне, и «Наполи» стал пропускать почти в каждом матче. В первую очередь, это связано с потерей главного игрока центра обороны Бонджорно, который получил травму и пока не может играть.
«Венеция»
Турнирное положение: пока «Венеция» идет на 19-м месте в таблице Серии А с и13 очками.
Последние матчи: в 17-м туре подопечные Эусебио Ди Франческо смогли на своем поле переиграть прямого конкурента «Кальяри» со счетом 2:1. Счет открыл защитник «Венеции» Дзампано, замкнувший прострел на дальней штанге.
В середине второго тайма невероятный проход удался другому игроку обороны Сверко, который в падении смог переправить мяч в ворота. Сардинцы смогли забить лишь гол престижа на 76-й минуте.
До этого была ничья с «Ювентусом» (2:2) и с «Комо» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Данкан и Свобода.
Состояние команды: в последнее время «Венеция» заметно прибавили в атаке, все-таки Ди Франческо всегда славился умением ставить красивый и результативный футбол во всех прежних клубах («Сассуоло», «Фрозиноне»).
Пока на него не довлеет результат, он будет пытаться играть в атаку, а когда нависнет реальная угроза вылета или отставки вот тогда станет быть более прагматичным.
Статистика для ставок
- В сезоне 2020/21 оба матча выиграл «Наполи» со счетом 2:0
- «Наполи» неизменно пропускал в четырех последних матчах Серии А
- «Венеция» в трех последних играх чемпионата Италии забила 6 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 1,31, а на «Венецию» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 6,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.
- 2.40Лацио — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Кальяри — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.12Порту — Боавишта: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Прогноз: гости вполне способны забить хотя бы один мяч. У них есть такой сильный форвард как Похьянпало и неплохая средняя линия. «Наполи» будет играть без Бонджорно, а пара центральных защитников Жуан Жезус-Ррахмани точно не является эталоном надежности и постоянно чудит.
Еще один игрок центра обороны Рафа Марин вообще не сыграл ни одного матча после перехода в «Наполи», его вообще не жалует Конте и собирается продать. Других футболистов этого амплуа в команде нет. Шансы у «Венеции» точно будут и не один.
Основная ставка: гол «Венеции» за 1,90.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, если «Венеция» забьет быстрый мяч, то вполне может ввязаться в открытый футбол, куража и страсти там в избытке.
Дополнительная ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,50.