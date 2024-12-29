29 декабря в 18-м туре чемпионата по футболу сыграют «Наполи» и «Венеция». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: после 17 туров «Наполи» идет вторым в таблице Серии А с 38 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Антонио Конте выиграли в гостях у «Дженоа» со счетом 2:1. Уже к середине первого тайма «Наполи» вел с разницей в два мяча, голы забили Замбо-Ангисса и Ррахмани. После перерыва неаполитанцы немного сбавили обороты и позволили сопернику сократить отставание в счете, но на большее их не хватило.

Ранее была победа в гостях над «Удинезе» (3:1) и домашнее поражение от «Лацио» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Бонджорно.

Состояние команды: старт сезона у «Наполи» выдался очень мощным, команда показывала мощную и слаженную игру, где каждый игрок отлично понимал свою роль на поле. Конте удивительно быстро удалось вписать каждого новичка в командный футбол.

Но в последнее время появились проблемы в обороне, и «Наполи» стал пропускать почти в каждом матче. В первую очередь, это связано с потерей главного игрока центра обороны Бонджорно, который получил травму и пока не может играть.

«Венеция»

Турнирное положение: пока «Венеция» идет на 19-м месте в таблице Серии А с и13 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 17-м туре подопечные Эусебио Ди Франческо смогли на своем поле переиграть прямого конкурента «Кальяри» со счетом 2:1. Счет открыл защитник «Венеции» Дзампано, замкнувший прострел на дальней штанге.

В середине второго тайма невероятный проход удался другому игроку обороны Сверко, который в падении смог переправить мяч в ворота. Сардинцы смогли забить лишь гол престижа на 76-й минуте.

До этого была ничья с «Ювентусом» (2:2) и с «Комо» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Данкан и Свобода.

Состояние команды: в последнее время «Венеция» заметно прибавили в атаке, все-таки Ди Франческо всегда славился умением ставить красивый и результативный футбол во всех прежних клубах («Сассуоло», «Фрозиноне»).

Пока на него не довлеет результат, он будет пытаться играть в атаку, а когда нависнет реальная угроза вылета или отставки вот тогда станет быть более прагматичным.

Статистика для ставок

В сезоне 2020/21 оба матча выиграл «Наполи» со счетом 2:0

«Наполи» неизменно пропускал в четырех последних матчах Серии А

«Венеция» в трех последних играх чемпионата Италии забила 6 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 1,31, а на «Венецию» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

Прогноз: гости вполне способны забить хотя бы один мяч. У них есть такой сильный форвард как Похьянпало и неплохая средняя линия. «Наполи» будет играть без Бонджорно, а пара центральных защитников Жуан Жезус-Ррахмани точно не является эталоном надежности и постоянно чудит.

Еще один игрок центра обороны Рафа Марин вообще не сыграл ни одного матча после перехода в «Наполи», его вообще не жалует Конте и собирается продать. Других футболистов этого амплуа в команде нет. Шансы у «Венеции» точно будут и не один.

Основная ставка: гол «Венеции» за 1,90.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, если «Венеция» забьет быстрый мяч, то вполне может ввязаться в открытый футбол, куража и страсти там в избытке.

Дополнительная ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,50.