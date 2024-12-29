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    «Венеция» не станет отсиживаться в обороне

    «Наполи» — «Венеция». Хозяева должны победить, но на что выгоднее сделать ставку в матче 29 декабря? Ответ — в прогнозе на Серию А с коэффициентами 1.90 и 3.30

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Венеция»
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    Йоэль Похьянпало — капитан и лидер «Венеции»
    29 декабря в 18-м туре чемпионата по футболу сыграют «Наполи» и «Венеция». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Декабря 2024 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 17:00 Венеция

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: после 17 туров «Наполи» идет вторым в таблице Серии А с 38 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Антонио Конте выиграли в гостях у «Дженоа» со счетом 2:1. Уже к середине первого тайма «Наполи» вел с разницей в два мяча, голы забили Замбо-Ангисса и Ррахмани. После перерыва неаполитанцы немного сбавили обороты и позволили сопернику сократить отставание в счете, но на большее их не хватило.

    Наполи — Венеция: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в гостях над «Удинезе» (3:1) и домашнее поражение от «Лацио» (0:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Бонджорно.

    Состояние команды: старт сезона у «Наполи» выдался очень мощным, команда показывала мощную и слаженную игру, где каждый игрок отлично понимал свою роль на поле. Конте удивительно быстро удалось вписать каждого новичка в командный футбол.

    Но в последнее время появились проблемы в обороне, и «Наполи» стал пропускать почти в каждом матче. В первую очередь, это связано с потерей главного игрока центра обороны Бонджорно, который получил травму и пока не может играть.

    «Венеция»

    Турнирное положение: пока «Венеция» идет на 19-м месте в таблице Серии А с и13 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 17-м туре подопечные Эусебио Ди Франческо смогли на своем поле переиграть прямого конкурента «Кальяри» со счетом 2:1. Счет открыл защитник «Венеции» Дзампано, замкнувший прострел на дальней штанге.

    В середине второго тайма невероятный проход удался другому игроку обороны Сверко, который в падении смог переправить мяч в ворота. Сардинцы смогли забить лишь гол престижа на 76-й минуте.

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    До этого была ничья с «Ювентусом» (2:2) и с «Комо» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Данкан и Свобода.

    Состояние команды: в последнее время «Венеция» заметно прибавили в атаке, все-таки Ди Франческо всегда славился умением ставить красивый и результативный футбол во всех прежних клубах («Сассуоло», «Фрозиноне»).

    Пока на него не довлеет результат, он будет пытаться играть в атаку, а когда нависнет реальная угроза вылета или отставки вот тогда станет быть более прагматичным.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2020/21 оба матча выиграл «Наполи» со счетом 2:0

    • «Наполи» неизменно пропускал в четырех последних матчах Серии А

    • «Венеция» в трех последних играх чемпионата Италии забила 6 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 1,31, а на «Венецию» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

    Прогноз: гости вполне способны забить хотя бы один мяч. У них есть такой сильный форвард как Похьянпало и неплохая средняя линия. «Наполи» будет играть без Бонджорно, а пара центральных защитников Жуан Жезус-Ррахмани точно не является эталоном надежности и постоянно чудит.

    Еще один игрок центра обороны Рафа Марин вообще не сыграл ни одного матча после перехода в «Наполи», его вообще не жалует Конте и собирается продать. Других футболистов этого амплуа в команде нет. Шансы у «Венеции» точно будут и не один.

    Основная ставка: гол «Венеции» за 1,90.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, если «Венеция» забьет быстрый мяч, то вполне может ввязаться в открытый футбол, куража и страсти там в избытке.

    Дополнительная ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,50.

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    «Наполи» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. «Венеция» не станет отсиживаться в обороне
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