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    «Манчестер Сити» уверенно победил «Лестер»

    «Лестер» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 2:0.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    В первом тайме смог отметиться Савио, а во втором тайме забил Эрлинг Холанн.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Савиньо (21'), 0:2 Эрлинг Холанд (74') Лестер: Якуб Столарчик, Джеймс Джастин (Хамза Чодури, 70'), Конор Коди (Калеб Околи, 85'), Янник Вестергор, Виктор Кристансен, Гарри Уинкс (Патсон Дака, 85'), Бубакари Сумаре, Факундо Буонанотте, Билаль эль-Ханнус, Стефи Мавидиди (Will Alves, 90'), Джейми Варди Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Натан Аке (Кайл Уолкер, 70'), Мануэль Аканджи, Рико Льюис, Савиньо, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Матео Ковачич, Эрлинг Холанд, Филип Фоден (Джеймс Макати, 66') Предупреждения: Бубакари Сумаре (56'), Билаль эль-Ханнус (65'), Штефан Ортега (78')

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Манчестер Сити» теперь 31 очко и пятое место, «Лестер» (14) — 18-й.

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