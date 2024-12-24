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    Точилин: Мусаев — лучший тренер первой части сезона в РПЛ

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    Известный российский игрок и тренер Александр Точилин считает наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим в первой части сезона в Российской Премьер-лиге.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Всегда лучшего тренера определяет турнирная таблица. Раз "Краснодар" идет на первом месте, то, наверное, это Мусаев. Потом — Семак. Да, много футболистов высокого качества, легионеров, но только тренеры понимают, насколько тяжело работать с такой командой.

    Всё время есть конкуренция, всегда кто‑то недоволен. Каждый футболист — это личность, звезда, которая требует какого‑то отношения. Очень тяжело работать с такой командой, больше в психологическом плане. Так что Семака точно можно отнести к лучшим специалистам.

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    • Также отметил бы Галактионова (»Локомотив«), учитывая, что перед сезоном произошли большие изменения. Там достаточно молодая команда, много ребят именно с российским паспортом.

    Команда при этом очень симпатичная. Понятно, что немного не хватает стабильности, но работа и философия Галактионова видна. Дай бог, чтобы дальше продолжал в том же духе.

    Станковича тоже можно отнести к лучшим. Кого‑то одного нельзя выделить. Все‑таки работать в "Спартаке" — это всегда груз ответственности, большое давление общественности. Поначалу что‑то не складывалось, но концовку этой части сезона он провел ударно. На этом этапе его тоже можно причислить к лучшим», — сказал Точилин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров в таблице РПЛ лидируют «Краснодар» и «Зенит» с 39 очками. Третьим идет «Спартак» (37).

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