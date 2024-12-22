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    Роберт Левандовский «Барселона» — «Атлетико» 1:2. Онлайн
  • 00:58
    • «Атлетико» вырвал победу у «Барселоны» в матче Примеры
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    «Атлетико» вырвал победу у «Барселоны» в матче Примеры

    «Барселона» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Атлетико» обыграл «Барселону» (2:1) в матче 18-го тура испанской Примеры

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол у «сине-гранатовых» записал на свой счет Педри на 30-й минуте. «Атлетико» ответил голами Родриго Де Пауля на 60-й минуте и Александра Серлота на 90+6-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Атлетико 1:2
    Голы: 1:0 Педри (30'), 1:1 Родриго Де Пауль (60'), 1:2 Александр Сёрлот (90 + 6') Предупреждения: Аксель Витсель (54'), Робен Ле Норман (77')

    После этого матча «Атлетико» занимает 1-е место в таблице Примеры с 41-ю очками в активе. «Барселона» располагается на 2-й позиции с 38-ю баллами.

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