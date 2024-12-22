«Барселона» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

обыграл(2:1) в матче 18-го тура испанской Примеры

Единственный гол у «сине-гранатовых» записал на свой счет Педри на 30-й минуте. «Атлетико» ответил голами Родриго Де Пауля на 60-й минуте и Александра Серлота на 90+6-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Атлетико 1:2 Голы: 1:0 Педри (30'), 1:1 Родриго Де Пауль (60'), 1:2 Александр Сёрлот (90 + 6') Предупреждения: Аксель Витсель (54'), Робен Ле Норман (77')

После этого матча «Атлетико» занимает 1-е место в таблице Примеры с 41-ю очками в активе. «Барселона» располагается на 2-й позиции с 38-ю баллами.