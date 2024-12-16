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  • 16:02
    • Погба может стать игроком бразильского топ-клуба
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    Погба может стать игроком бразильского топ-клуба

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    Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    По информации BolaVip, Погба дал согласие на переход в «Коринтианс».

    Источник отмечает, что бразильский клуб пока не нашел спонсора, который возьмет на себя финансовые обязательства перед французским футболистом.

    В октябре ФИФА сократила дисквалификацию Погба с четырех лет до 18 месяцев. Уже в январе он сможет возобновить тренировки с командой, а с марта принимать участие в официальных матчах. Несмотря на это, «Ювентус» все равно расторг контракт с 31-летним футболистом.

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    • Ранее сообщалось, что в переходе Погба заинтересован «Марсель».

    Напомним, ранее игроком «Коринтианс» стал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Мемфис Депай.

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