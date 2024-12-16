Погба может стать игроком бразильского топ-клуба

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации BolaVip, Погба дал согласие на переход в «Коринтианс».

Источник отмечает, что бразильский клуб пока не нашел спонсора, который возьмет на себя финансовые обязательства перед французским футболистом.

В октябре ФИФА сократила дисквалификацию Погба с четырех лет до 18 месяцев. Уже в январе он сможет возобновить тренировки с командой, а с марта принимать участие в официальных матчах. Несмотря на это, «Ювентус» все равно расторг контракт с 31-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что в переходе Погба заинтересован «Марсель».

Напомним, ранее игроком «Коринтианс» стал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Мемфис Депай.