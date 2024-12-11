«Марсель» заинтересован в переходе в Погба

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации RMC Sport, возможность подписания Погба рассматривает «Марсель».

Источник при этом отмечает, что французский клуб пока не общался с представителями игрока.

Напомним, в октябре ФИФА сократила дисквалификацию Погба с четырех лет до 18 месяцев. Уже в январе он сможет возобновить тренировки с командой, а с марта принимать участие в официальных матчах. Несмотря на это решение, «Ювентус» все равно расторг контракт с 31-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что Погба уговаривают перейти в клуб АПЛ.