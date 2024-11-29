Погба уговаривают перейти в клуб АПЛ

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед»может вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации GOAL, Погба может стать игроком «Фулхэма».

Источник утверждает, что представители французского футболиста настоятельно рекомендуют ему подписать контракт с лондонским клубом и не спешить с переходом в МЛС или чемпионат Саудовской Аравии.

Напомним, в октябре ФИФА сократила дисквалификацию Погба с четырех лет до 18 месяцев. Уже в январе он сможет возобновить тренировки с командой, а с марта принимать участие в официальных матчах. Несмотря на этой решение, «Ювентус» все равно расторг контракт с 31-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что у Погба есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.