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    Погба уговаривают перейти в клуб АПЛ

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    Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    По информации GOAL, Погба может стать игроком «Фулхэма».

    Источник утверждает, что представители французского футболиста настоятельно рекомендуют ему подписать контракт с лондонским клубом и не спешить с переходом в МЛС или чемпионат Саудовской Аравии.

    Напомним, в октябре ФИФА сократила дисквалификацию Погба с четырех лет до 18 месяцев. Уже в январе он сможет возобновить тренировки с командой, а с марта принимать участие в официальных матчах. Несмотря на этой решение, «Ювентус» все равно расторг контракт с 31-летним футболистом.

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