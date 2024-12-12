Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ, в топ-10 лишь два россиянина

Известный футбольный сайтопубликовал обновленный рейтинг самых дорогих игроков российской

Топ-10 возглавляют полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Зенита» Вендел. Их рыночную стоимость оценивают в 20 миллионов евро.

В десятку самых дорогих попали два россиянина — нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (16 миллионов евро) и полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (16 миллионов евро).

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt transfermarkt.world

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров РПЛ.

Напомним, полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко возглавил десятку лучших игроков первой части РПЛ по версии Opta