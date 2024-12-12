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    Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ, в топ-10 лишь два россиянина

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    Известный футбольный сайт Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих игроков российской Премьер-лиги.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Топ-10 возглавляют полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Зенита» Вендел. Их рыночную стоимость оценивают в 20 миллионов евро.

    В десятку самых дорогих попали два россиянина — нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (16 миллионов евро) и полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (16 миллионов евро).

    Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
    transfermarkt.world

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров РПЛ.

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