Футболист «Спартака» возглавил десятку лучших игроков первой части РПЛ по версии Opta

Эсекьель Барко Фото: globallookpress.com
Топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по версии Opta:
Эсекьель Барко («Спартак») — 548 баллов
Манфред Угальде («Спартак») — 459 баллов
Максим Осипенко («Ростов») — 454 балла
Алексей Батраков («Локомотив») — 430 баллов
Дуглас Сантос («Зенит») — 407 баллов
Клаудиньо («Зенит») — 391 балл
Иван Обляков (ЦСКА) — 390 баллов
Эдуард Сперцян («Краснодар») — 385 баллов
Игорь Дивеев (ЦСКА) — 376 баллов
Стефан Лончар («Акрон») — 372 балла
Напомним, нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров РПЛ.