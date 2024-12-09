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    Футболист «Спартака» возглавил десятку лучших игроков первой части РПЛ по версии Opta

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    Cтатистический cайт Opta назвал десятку лучших футболистов первой части сезона в российской Премьер-лиге.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    Топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по версии Opta:

    Эсекьель Барко («Спартак») — 548 баллов

    Манфред Угальде («Спартак») — 459 баллов

    Максим Осипенко («Ростов») — 454 балла

    Алексей Батраков («Локомотив») — 430 баллов

    Дуглас Сантос («Зенит») — 407 баллов

    Клаудиньо («Зенит») — 391 балл

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    Эдуард Сперцян («Краснодар») — 385 баллов

    Игорь Дивеев (ЦСКА) — 376 баллов

    Стефан Лончар («Акрон») — 372 балла

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров РПЛ.

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