Ледяхов считает, что нынешний сезон РПЛ интереснее прошлого

Бывший главный тренервысказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Больше всего удивила концовка РПЛ перед зимней паузой, "Зенит" и как следует удивил "Спартак". У нас как обычно — турбулентность. Можно назвать нынешний чемпионат интереснее прошлого. В первом кругу была очень острая борьба. У "Спартака" был огромный отрыв от первого места, но команда сократила его до двух очков.

Уже на следующую часть чемпионата "Спартаку" нужно готовиться и бороться за призовые места. Для РПЛ позитивно, когда несколько команд претендуют на чемпионское звание», — сказал Ледяхов Чемпионату.

После 18-и туров РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место с 39-ю очками в активе, «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37).