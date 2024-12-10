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    Ледяхов считает, что нынешний сезон РПЛ интереснее прошлого

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    Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Игорь Ледяхов
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    Игорь Ледяхов

    «Больше всего удивила концовка РПЛ перед зимней паузой, "Зенит" и как следует удивил "Спартак". У нас как обычно — турбулентность. Можно назвать нынешний чемпионат интереснее прошлого. В первом кругу была очень острая борьба. У "Спартака" был огромный отрыв от первого места, но команда сократила его до двух очков.

    Уже на следующую часть чемпионата "Спартаку" нужно готовиться и бороться за призовые места. Для РПЛ позитивно, когда несколько команд претендуют на чемпионское звание», — сказал Ледяхов Чемпионату.

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