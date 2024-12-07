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    Станкович: Жаль, что сейчас наступает пауза

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о матче против «Пари НН» (3:0).

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Да, мы ожидали, что соперник будет играть в таком стиле. В первом тайме мы торопились во многих моментах и допускали ошибки в простых ситуациях. В перерыве мы поговорили как друзья, и второй тайм получился отменным. Мы играли прямо и сконцентрировано. Результат мы все видим.

    Пауза в чемпионате? Здесь нужно поблагодарить весь наш коллектив, тренерский и медицинский штаб. Мы работаем вместе и работаем хорошо. Есть разные функции, начиная с массажистов, физиотерапевтов, докторов. Это особенно важно при том футболе, который мы хотим. Я благодарен всем сотрудникам. Жаль, что сейчас наступает эта пауза. Думаю, мы бы могли провести еще два матча на таком же уровне. Но горжусь той работой, которую проводит штаб», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» смог набрать 37 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. У «Пари НН осталось 16 баллов и 12-я позиция.

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