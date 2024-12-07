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    Мостовой о победе «Спартака»: Состав нормальный, люди получают удовольствие

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    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Давал прогноз, сказал, что "Спартак" 3:0 выиграет. Кто-то мне говорил, что Нижний Новгород сейчас приедет, упрется. Я говорю: "Как он упрется, чем?". Поэтому ничему не удивлен выиграли 3:0.

    То, что я говорил 3-4 месяца назад: "Подождите, сейчас все наладят, все будет". Вот это все и происходит. Потому что состав нормальный, люди получают удовольствие, Угальде забивает.

    Уже нет того винегрета, который был при постороннем человеке, которого 2 года терпели. Плохо, что пауза будет, могли бы сейчас еще кого-то обыграть и подумать о первом месте даже», — сказал Мостовой «СЭ».

  • «Спартак» — «Пари НН» 3:0. Онлайн
  • «Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
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    • После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против «Оренбурга» 2-го марта 2025-го года.

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