Мостовой о победе «Спартака»: Состав нормальный, люди получают удовольствие

Экс-футболист сборной Россиивысказался о разгромной победе в матче 18-го тура РПЛ против(3:0).

«Давал прогноз, сказал, что "Спартак" 3:0 выиграет. Кто-то мне говорил, что Нижний Новгород сейчас приедет, упрется. Я говорю: "Как он упрется, чем?". Поэтому ничему не удивлен выиграли 3:0.

То, что я говорил 3-4 месяца назад: "Подождите, сейчас все наладят, все будет". Вот это все и происходит. Потому что состав нормальный, люди получают удовольствие, Угальде забивает.

Уже нет того винегрета, который был при постороннем человеке, которого 2 года терпели. Плохо, что пауза будет, могли бы сейчас еще кого-то обыграть и подумать о первом месте даже», — сказал Мостовой «СЭ».

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против «Оренбурга» 2-го марта 2025-го года.