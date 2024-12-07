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    «Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

    «Спартак» — «Пари НН»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» в родных стенах разгромил «Пари НН» со счетом 3:0.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    Все три мяча были забиты во втором тайме. Авторами точных ударов стали Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Пари НН 3:0
    Голы: 1:0 Тео Бонгонда (53'), 2:0 Манфред Угальде (62'), 3:0 Эсекьель Барко (64') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Манфред Угальде Пари НН: Никита Медведев, Кирилл Гоцук, Данила Ведерников, Свен Карич, Максим Шнапцев, Лука Тичич, Александр Эктов, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Никита Ермаков, Огнен Ожегович Предупреждения: Владислав Карапузов (33'), Данила Ведерников (90+2')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» смог набрать 37 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. У «Пари НН осталось 16 баллов и 12-я позиция.

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