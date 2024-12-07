«Спартак» со счетом 3:0 обыграл «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России. Голами в составе «красно-белых» отличились Бонгонда, Угальде и Барко.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Пари НН 3:0 Голы: 1:0 Тео Бонгонда (53'), 2:0 Манфред Угальде (62'), 3:0 Эсекьель Барко (64') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Манфред Угальде Пари НН: Никита Медведев, Кирилл Гоцук, Данила Ведерников, Свен Карич, Максим Шнапцев, Лука Тичич, Александр Эктов, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Никита Ермаков, Огнен Ожегович Предупреждения: Владислав Карапузов (33'), Данила Ведерников (90+2')

Ход матча

90+4' Матч окончен! Победа Спартака — 3:0! После перерыва красно-белые не дали сопернику ни единого шанса в атаке, при этом забив трижды в ворота Медведева. Спартак одерживает шестую победу подряд и остается на третьей строчке в турнирной таблице. На этом все, пока!

90+3' Ведерников получил желтую карточку за срыв атаки.

90+2' Угловой у ворот Спартака. Тичич подал справа, но до удара дело не дошло.

90' Три минуты добавлены ко второму тайму.

89' Замена у Спартака. Чернов вышел на концовку вместо Бабича.

87' Медведев выручил свою команду, отбив мяч рукой после удара Николсона из штрафной!

85' У Пари НН одна перестановка в составе. Чистяков вышел вместо Шнапцева.

83' Двойная замена в составе Спартака. Николсон и Мангаш вышли вместо Угальде и Рябчука.

81' Угальде с дуги штрафной пробил по центру. Медведев на месте.

79' Спартак контролирует мяч в центре поля и уже никуда особо не спешит.

77' Маркиньос сместился с левого фланга ближе к центру и чуть был не закрутил мяч в дальний угол!

75' Двойная замена у Спартака. Пруцев и Медина вышли вместо Мартинса и Бонгонды.

74' Угальде промахивается мимо створа после удара в касание с угла штрафной.

72' Тичич выполнил подачу в штрафную с правого корнера, но ничего опасного у ворот Максименко создать не удалось.

69' Зе Турбо с Ермаковым создали момент в штрафной Спартака, но тут же прозвучал свисток арбитра. Офсайд.

67' Двойная замена у Пари НН. Царукян и Зе Турбо вышли со скамейки вместо Карапузова и Ожеговича.

67' Ожегович пробил мимо правого нижнего угла, но тут у серба все равно был зафиксирован офсайд.

64' ГООЛ!!! 3:0! И следом Барко забивает третий мяч в ворота Медведева! Эсекьель сместился слева ближе к центру и из-за пределов штрафной закрутил мяч под правую штангу!

62' ГООЛ!!! 2:0! Угальде удваивает преимущество Спартака! Маркиньос пробил из-за штрафной и после рикошета от защитника мяч застрял в штрафной. Затем мяч от Мартинса отскочил у Угальде, а Манфред уверенно пробил в левый угол ворот!

60' Мартинс падает в чужой штрафной после столкновения с Гоцуком. Арбитр не увидел здесь повода для пенальти.

58' Замена у Пари НН. Мухин вышел вместо Трошечкина.

57' Вынесли мяч гости после подачи Барко с правого корнера, но подбор остался за Спартаком.

56' Момент! Маркиньос с левого фланга навесил в центр штрафной, Угальде подрезал мяч в дальний угол, но Медведев в падении отбил на угловой!

53' ГОООЛ!!! 1:0! Бонгонда выводит Спартак вперед! Маркиньос прокинул мяч мимо Шнапцева не левом фланге, добежал до края штрафной и прострелил в центр. Бонгонда опередил защитников и пробил в касание в правый нижний угол!

50' Бабич со спины налетел на Ермакова, после чего игроку Пари НН потребовалась помощь врачей.

48' Угловой справа заработал Спартак. Барко подает в штрафную, но защитники Пари НН справляются. Во время второй волны Угальде падает в борьбе с Эктовым, но фол тут не фиксируется.

46' Пари НН разыграл мяч с центра поля. Начинаем второй тайм!

45+3' Свисток на перерыв! Не открыт счет после первого снежного тайма в Москве — 0:0. Стоит отметить, что гости не нанесли ни одного удара по воротам, в то время как Спартак из 13 ударов 4 раза попал в створ. Продолжим через 15 минут!

45+1' Денисов издали нанес удар в дальний угол. Медведев все контролировал, а мяч ушел за пределы поля.

45' Две минуты добавлены к первому тайму.

45' Бонгонда пробил из-за пределов штрафной после смещения справа. Медведев зафиксировал мяч в своих руках.

43' Бонгонда выполнил подачу с левого корнера, Мартинс подрезал мяч в дальний угол, но не попал в створ.

40' Мартинес скинул мяч к линии штрафной, Маркиньос пробил в касание низом, не попав в ближний угол ворот Медведева.

38' Барко простреливал с левого края штрафной к центру, но никто из партнером не успел к мячу.

36' Бонгонда с правого края штрафной сильно подал на дальнюю штангу, мяч ушел за пределы поля.

33' Момент! Барко выполнил подачу в штрафную, Маркиньос пробил головой, но вышло прямо по центру. Медведев на месте!

33' Карапузов рукой попал по лицу Маркиньосу, получив желтую карточку за этот эпизод.

30' Умяров нарушил правила, попав по ноге Ожегович. Арбитр зафиксировал фол со стороны игрока Спартака.

29' Пари НН заработал угловой слева. Тичич подал в штрафную, мяч коснулся игрока нижегородской команды ушел за пределы поля.

27' Ермаков оказался на газоне после столкновения с Бабичем. Пауза в игре.

25' Барко выполнил подачу с левого корнера, Гоцук выиграл борьбу и головой выбил мяч далеко от своей штрафной.

24' Маркиньос отдал классную передачу на правый край штрафной, Угальде мог пробивать, но защитники накрыли.

22' Денисов разогнал атаку по правому флангу, Шнапцев сыграл в подкате и мяч от ноги игрока Спартака ушел за пределы поля.

20' Снегопад в Москве только усиливается. Тяжело сегодня придется обеим командам.

18' Неточная передача в штрафную на Угальде. Медведев выполнил удар от ворот.

16' Сам же Барко пробил с этого стандарта, но мяч после удара аргентинца пролетел сильно выше ворот.

15' Барко заработал стандарт недалеко от штрафной после фола со стороны Трошечкина.

13' Бонгонда на этот раз навешивал с левого корнера. Мартинс пробил, но угодил в соперника.

12' Угловой у ворот Медведева. После подачи с корнера мяч был скинут на Бабича. Защитник Спартака под углом бил с отклонением под перекладину, но голкипер Пари НН двумя руками отбил на повторный уголовой.

10' Барко разогнал атаку Спартака, отдал проникающую передачу в штрафную, но защитники нижегородской команды сыграли на перехвате.

8' Трошечкин сыграл в мяч в подкате, но по инерции сбил Угальде. Пауза в игре.

6' Бонгонда справа подал на дальнюю штангу, Барко пробил, но угодил защитника.

4' Момент! Бабич на сей раз пробивает под перекладину после подачи с углового, но Медведев выручает!

3' Спартак заработал штрафной слева. Барко выполнил подачу, мяч достался Бабичу, с прострелом которого справились защитники. Угловой.

1' Матч стартовал! Спартак разыграл мяч с центра поля.

До матча

Стартовые составы

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде

«Пари НН»: Медведев, Ведерников, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Шнапцев, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Тичич, Ожегович

«Спартак»

«Спартак» с 34 очками занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от второго «Краснодара» составляет 4 балла, от лидирующего «Зенита» — 5. «Красно-белые» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, забив 33 мяча и пропустив 14 раз в свои ворота.

Команда Станковича набрала отличный ход в чемпионате, одержав пять побед кряду. В крайнем туре «Спартак» разгромил в гостях «Краснодар» (3:0) благодаря дублю Угальде и голу Барко. Костариканский форвард забил 8-й гол в 3-х последних матчах, возглавив гонку бомбардиров с 14-ю мячами.

В Кубке России «Спартак» не смог пройти дальше по Пути РПЛ, уступив обоих матчах 1/4 финала «Ростову» (0:1 дома и 1:2 в гостях). Свои выступления «красно-белые» продолжат уже по Пути регионов.

«Пари НН»

Нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 17-ти матчах. На счету «Пари НН» 4 победы, 4 ничьи и 9 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 15:31.

В 3-х последних матчах команда Гончаренко набрала одно очко, сыграв дома в нулевую ничью с махачкалинским «Динамо». До этого «Пари НН» уступил в гостях московскому «Динамо» (1:3), а в крайнем туре крупно проиграл на выезде «Ростову» (0:4).

Личные встречи

«Спартак» отпраздновал победу со счетом 2:0 в матче первого круга РПЛ в Нижнем Новгороде.

Всего в 9-ти очных матчах на счету «красно-белых» 5 побед, «Пари НН» оказался сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН» с коэффициентом 2.17.