Бушманов прокомментировал победу «Спартака» в матче против «Пари НН»

Экс-футболиствысказался о разгромной победе «красно-белых» в матче 18-го тура РПЛ против(3:0).

«Абсолютно заслуженная победа "Спартака" над "Пари НН". Очередной хороший матч команды.

Такая длительная победная серия "Спартака" была уже давно, в репортаже сказали, что последний раз такое было ещё при Каррере. По игре это лучший "Спартак" за последнее время», — сказал Бушманов Чемпионату.

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Оренбурга» 2-го марта 2025-го года.