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    Бушманов прокомментировал победу «Спартака» в матче против «Пари НН»

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    Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о разгромной победе «красно-белых» в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Абсолютно заслуженная победа "Спартака" над "Пари НН". Очередной хороший матч команды.

    Такая длительная победная серия "Спартака" была уже давно, в репортаже сказали, что последний раз такое было ещё при Каррере. По игре это лучший "Спартак" за последнее время», — сказал Бушманов Чемпионату.

  • «Спартак» — «Пари НН» 3:0. Онлайн
  • «Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
  • Сегодня

    • После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Оренбурга» 2-го марта 2025-го года.

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