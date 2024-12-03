«Барселона» сыграет в гостях против «Мальорки» в рамках перенесенного матча 19-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Мальорка»

«Мальорка» занимает шестую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка в 15-ти матчах. На счету «островитян» 7 побед, 3 ничьи и 5 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 15:13.

Команда Ягоба Аррасате подходит ко встрече с «Барселоной» в хорошем настроении. В двух последних матчах «Мальорка» набрала 6 очков из 6-ти, обыграв «Лас-Пальмас» (3:2) и «Валенсия» (2:1).

Тем самым, «красно-чёрные» прервали свою неудачную мини-серию из трех встреч, в которых они сыграли вничью с «Атлетиком» (0:0) и уступили «Алавесу» (0:1) с «Атлетико» (0:1).

«Барселона»

«Барселона» с 34 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, одержав 11 побед при одной ничьей и 2-мя поражениями. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 43:16. Отрыв от мадридского «Реала» теперь составляет всего один балл, при этом у «сливочных» есть игра в запасе.

Команда Флика не смогла победить ни в одном из трех последних матчах Ла Лиги, набрав одно очко в игре с «Сельтой» (2:2). До этого каталонцы минимально проиграли «Реалу Сосьедад» в гостях (0:1), а в крайнем туре сенсационно уступили дома «Лас-Пальмасу» (1:2).

На прошлом неделе «Барселона» также играла в Лиге Чемпионов, одержав уверенную победу над «Брестом» со счетом 3:0. После 5-го тура «сине-гранатовые» с 12-ю очками занимают третью строчку в общей таблице турнира.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги «Мальорка» дома сыграла с «Барселоной» вничью 2:2, ответная игра на стадионе «сине-гранатовых» завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

В 10-ти последних встречах на счету «Барселоны» 9 побед, один матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» с коэффициентом 1.85.