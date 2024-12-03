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    Увезет ли «Барселона» победу из Мальорки?

    «Мальорка» — «Барселона». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол 3 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Барселона»
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    Роберт Левандовски
    3 декабря в 19-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Барселона». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Декабря 2024 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 21:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» после 15-ти стартовых поединков испанского первенства набрала 24 очков и после субботних матчей находится на пятом месте.

    Команда только на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов, а также на два пункта опережает седьмую строчку, которая уже не входит в зону еврокубков.

    Мальорка — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура «Мальорка» на своем поле одержала победу над «Валенсией» (2:1).

    Перед этим коллектив также выиграл, когда в рамках предыдущего тура испанского первенства в результативной игре оказался сильнее «Лас-Пальмаса» (3:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Копете, Тони Лато, Куэльяр, Асано, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» выиграл трех матчей кряду без побед.

    Это свидетельствует о неплохой форме балеарцев, что вместе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один балл.

    Дани Родригес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с тремя голами.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» после 15-ти туров испанского первенства набрала 34 очка, что позволяет ей удерживать первую позицию.

    Команда на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Атлетико» и на четыре — третий в таблице «Реал», который провел на два матча меньше, поэтому является потенциальным лидером чемпионата.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-тура Ла Лиги клуб на своем поле неожиданно потерпел поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2).

    Перед этим коллектив в рамках пятого тура основного раунда Лиги чемпионов в домашних стенах разгромно обыграл французский «Брест» с результатом 3:0.

    Не сыграют: травмированы — Араухо, Фати, Кристенсен, тер Штеген, Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это, безусловно, свидетельствует о не лучшей форме каталонцев, что на чужом поле против непростого соперника, который набрал неплохой ход, как минимум обещает гостям непростой поединок.

    Роберт Левандовски, который уже забил 15 голов — лучший бомбардир как команды в Ла Лиге, так и всего первенства.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Мальорки» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Барселона» не выиграла

    • в четырех из шести последних матчей «Барселоны» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.95, победа «Мальорки» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.03.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних поединков «Барселоны».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20

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    «Мальорка» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.12.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Барселона» победу из Мальорки?
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