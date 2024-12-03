3 декабря в 19-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Барселона». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после 15-ти стартовых поединков испанского первенства набрала 24 очков и после субботних матчей находится на пятом месте.

Команда только на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов, а также на два пункта опережает седьмую строчку, которая уже не входит в зону еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура «Мальорка» на своем поле одержала победу над «Валенсией» (2:1).

Перед этим коллектив также выиграл, когда в рамках предыдущего тура испанского первенства в результативной игре оказался сильнее «Лас-Пальмаса» (3:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Копете, Тони Лато, Куэльяр, Асано, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» выиграл трех матчей кряду без побед.

Это свидетельствует о неплохой форме балеарцев, что вместе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один балл.

Дани Родригес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с тремя голами.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» после 15-ти туров испанского первенства набрала 34 очка, что позволяет ей удерживать первую позицию.

Команда на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Атлетико» и на четыре — третий в таблице «Реал», который провел на два матча меньше, поэтому является потенциальным лидером чемпионата.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-тура Ла Лиги клуб на своем поле неожиданно потерпел поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2).

Перед этим коллектив в рамках пятого тура основного раунда Лиги чемпионов в домашних стенах разгромно обыграл французский «Брест» с результатом 3:0.

Не сыграют: травмированы — Араухо, Фати, Кристенсен, тер Штеген, Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это, безусловно, свидетельствует о не лучшей форме каталонцев, что на чужом поле против непростого соперника, который набрал неплохой ход, как минимум обещает гостям непростой поединок.

Роберт Левандовски, который уже забил 15 голов — лучший бомбардир как команды в Ла Лиге, так и всего первенства.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Мальорки» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Барселона» не выиграла

в четырех из шести последних матчей «Барселоны» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.95, победа «Мальорки» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.03.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних поединков «Барселоны».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20