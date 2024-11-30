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    «Вест Хэм» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 13-м туре АПЛ состоится дерби Лондона, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Арсенал». Команды сыграют 30 ноября в 20:30 мск.

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    «Вест Хэм» после 12 туров занимает 14-е место. В активе команды 15 очков — 4 победы, 3 ничьи и 5 поражений. Последний результатом «молотков» стала выездная победа над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. Дома клуб набрал серию из трех матчей без поражений — 2 победы и ничья.

    «Арсенал» немного пришел в себя после поражений от «Интера» и «Ньюкасла», а также непростой встречи с «Челси», которая закончилась ничьей 1:1. После этого команда Микеля Артеты обыграла «Ноттингем Форест» 3:0 и разгромила «Спортинг» 5:1. В случае победы «канониры» будут претендовать на место в зоне Лиги чемпионов. Они занимают 5-е место и имеют 22 очка. В пределах досягаемости «Челси», «Ман Сити» и «Брайтон», идущие в топ-4.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Прошлая игра закончилась крупной победой «Арсенала» со счетом 6:0. Судя по прогнозам, эксперты снова ждут от гостей уверенной игры и тотал больше.

    • Букмекеры дают на «Вест Хэм» 7.20, на «Арсенал» — 1.43 и 4.70 — на ничью.

    • Редакция LiveSport.Ru приготовила прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых составляют 1.77 и 2.24.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Вест Хэма» со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run. Также ищите на сайте результаты других матчей турнира. Он предлагает широкий выбор спортивных событий со статистикой и коэффициентами.

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