В 13-м туре АПЛ состоится дерби Лондона, в котором встретятся. Команды сыграют 30 ноября в 20:30 мск.

«Вест Хэм» после 12 туров занимает 14-е место. В активе команды 15 очков — 4 победы, 3 ничьи и 5 поражений. Последний результатом «молотков» стала выездная победа над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. Дома клуб набрал серию из трех матчей без поражений — 2 победы и ничья.

«Арсенал» немного пришел в себя после поражений от «Интера» и «Ньюкасла», а также непростой встречи с «Челси», которая закончилась ничьей 1:1. После этого команда Микеля Артеты обыграла «Ноттингем Форест» 3:0 и разгромила «Спортинг» 5:1. В случае победы «канониры» будут претендовать на место в зоне Лиги чемпионов. Они занимают 5-е место и имеют 22 очка. В пределах досягаемости «Челси», «Ман Сити» и «Брайтон», идущие в топ-4.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Прошлая игра закончилась крупной победой «Арсенала» со счетом 6:0. Судя по прогнозам, эксперты снова ждут от гостей уверенной игры и тотал больше.

Букмекеры дают на «Вест Хэм» 7.20 , на «Арсенал» — 1.43 и 4.70 — на ничью.

, на «Арсенал» — и — на ничью. Редакция LiveSport.Ru приготовила прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых составляют 1.77 и 2.24 .

приготовила прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых составляют и . Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Вест Хэма» со счетом 4:0.

Трансляция матча

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