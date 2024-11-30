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    Лондонское дерби останется за «Арсеналом»

    «Вест Хэм» — «Арсенал». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Арсенал»
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    «Арсенал»
    В субботу, 30 ноября, пройдет лондонское дерби в рамках 13-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом». Начало игры — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2024 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 20:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: С 15 зачетными пунктами данный коллектив разместился на 14 строке в таблице и на шесть пунктов опережает зону вылета.

    «Вест Хэм» смог выиграть четыре поединка из 12 проведенных, три раза сыграл вничью и пять встреч проиграл, разница мячей составляет 15:19.

    Вест Хэм — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своем предыдущем поединке чемпионата «молотобойцы» в гостевой встрече смогли переиграть «Ньюкасл» со счетом 2:0. Ранее они на своей территории поделили очки с «Эвертоном» 0:0 и были разгромлены на выезде «Ноттингемом» со счетом 0:3.

    Не сыграют: Никлас Фюллькруг пребывает в лазарете команды.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: За предыдущие шесть встреч чемпионата Англии «Вест Хэм» смог победить в трех из них. Причем две виктории за это время были добыты на своей арене. В трех же остальных матчах данного периода коллектив расписал один мировой исход и дважды уходил с поля поверженным, оба раза крупно уступив в гостевых играх с разницей в три гола.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: С 22 зачетными пунктами эта команда разместилась на четвертой строке в таблице и на очко отстает от второй позиции, но много проигрывает лидеру.

    «Арсенал» шесть раз выиграл в этом чемпионате, четыре игры свел вничью и дважды уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 21:12.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В преддверии данного поединка «канониры» в Лиссабоне разгромили «Спортинг» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов, а в последней встрече чемпионата они дома крупно выиграли у «Ноттингема» со счетом 3:0, прервав на тот момент 3-матчеву серию без викторий.

    Не сыграют: Киран Тирни и Бен Уайт не помогут своей команде.

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    Состояние команды: «Арсенал» вышел победителем из своих двух предыдущих игр, забив в них восемь мячей при всего одном пропущенном. До этого же лондонцы не могли выиграть на протяжении трех встреч во всех турнирах, дважды проиграв за это время и раз сыграв вничью, отличившись в данных поединках только раз. Непосредственно в рамках АПЛ «пушкари» уступили дважды за минувшие пять матчей при двух выигрышах и одном мировом исходе.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате «Арсенал» разгромил «Вест Хэм» на его поле со счетом 6:0

    • До этого «канониры» на протяжении трех игр не могли одолеть «молотобойцев», дважды проиграв им за это время

    • В пяти из шести очных противостояний данных клубов играла ставка ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.49, победа «Вест Хэма» — 6.70, ничья — 4.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.14 соответственно.

    Прогноз: Ждем от данного поединка верхового исхода, так как очные игры данных команд зачастую проходят результативно, да и в своих последних отрезках эти клубы в основном играли по верхам.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.77.

    Прогноз: И также ждем, что «канониры» продлят свое победное шествие, и смогут выиграть и на этот раз с внушительной разницей в счете.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 2.24.

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    «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. Лондонское дерби останется за «Арсеналом»
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