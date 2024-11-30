В субботу, 30 ноября, пройдет лондонское дерби в рамках 13-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом». Начало игры — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: С 15 зачетными пунктами данный коллектив разместился на 14 строке в таблице и на шесть пунктов опережает зону вылета.

«Вест Хэм» смог выиграть четыре поединка из 12 проведенных, три раза сыграл вничью и пять встреч проиграл, разница мячей составляет 15:19.

Последние матчи: В своем предыдущем поединке чемпионата «молотобойцы» в гостевой встрече смогли переиграть «Ньюкасл» со счетом 2:0. Ранее они на своей территории поделили очки с «Эвертоном» 0:0 и были разгромлены на выезде «Ноттингемом» со счетом 0:3.

Не сыграют: Никлас Фюллькруг пребывает в лазарете команды.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: За предыдущие шесть встреч чемпионата Англии «Вест Хэм» смог победить в трех из них. Причем две виктории за это время были добыты на своей арене. В трех же остальных матчах данного периода коллектив расписал один мировой исход и дважды уходил с поля поверженным, оба раза крупно уступив в гостевых играх с разницей в три гола.

«Арсенал»

Турнирное положение: С 22 зачетными пунктами эта команда разместилась на четвертой строке в таблице и на очко отстает от второй позиции, но много проигрывает лидеру.

«Арсенал» шесть раз выиграл в этом чемпионате, четыре игры свел вничью и дважды уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 21:12.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В преддверии данного поединка «канониры» в Лиссабоне разгромили «Спортинг» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов, а в последней встрече чемпионата они дома крупно выиграли у «Ноттингема» со счетом 3:0, прервав на тот момент 3-матчеву серию без викторий.

Не сыграют: Киран Тирни и Бен Уайт не помогут своей команде.

Состояние команды: «Арсенал» вышел победителем из своих двух предыдущих игр, забив в них восемь мячей при всего одном пропущенном. До этого же лондонцы не могли выиграть на протяжении трех встреч во всех турнирах, дважды проиграв за это время и раз сыграв вничью, отличившись в данных поединках только раз. Непосредственно в рамках АПЛ «пушкари» уступили дважды за минувшие пять матчей при двух выигрышах и одном мировом исходе.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате «Арсенал» разгромил «Вест Хэм» на его поле со счетом 6:0

До этого «канониры» на протяжении трех игр не могли одолеть «молотобойцев», дважды проиграв им за это время

В пяти из шести очных противостояний данных клубов играла ставка ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.49, победа «Вест Хэма» — 6.70, ничья — 4.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.14 соответственно.

Прогноз: Ждем от данного поединка верхового исхода, так как очные игры данных команд зачастую проходят результативно, да и в своих последних отрезках эти клубы в основном играли по верхам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.77.

Прогноз: И также ждем, что «канониры» продлят свое победное шествие, и смогут выиграть и на этот раз с внушительной разницей в счете.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 2.24.