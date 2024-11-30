Стало известно, почему Осинькин решил покинуть «Крылья Советов»

сообщил руководствуо желании покинуть пост главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, Осинькину не понравились слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что «100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом — это слишком много».

Федорищев говорил абстрактно, но у всех сложилось мнение, что речь именно о тренере «Крыльев Советов», поскольку в контракте Осинькина прописаны отступные в 100 миллионов, которые должен заплатить инициатор расставания.

Также отмечается, что «Крылья» уговаривают тренера продолжить работу.

Ранее сообщалось, что Осинькин покинет «Крылья Советов» до матча с «Ростово».