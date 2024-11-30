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    Стало известно, почему Осинькин решил покинуть «Крылья Советов»

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    Игорь Осинькин сообщил руководству «Крыльев Советов» о желании покинуть пост главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    По данным источника, Осинькину не понравились слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что «100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом — это слишком много».

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    • Федорищев говорил абстрактно, но у всех сложилось мнение, что речь именно о тренере «Крыльев Советов», поскольку в контракте Осинькина прописаны отступные в 100 миллионов, которые должен заплатить инициатор расставания.

    Также отмечается, что «Крылья» уговаривают тренера продолжить работу.

    Ранее сообщалось, что Осинькин покинет «Крылья Советов» до матча с «Ростово».

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