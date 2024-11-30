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    Гончаренко прокомментировал конфликт с арбитром Бобровским

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Гончаренко рассказал о конфликте с арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова» (0:4).

    Сергей Гончаренко — главный тренер «Пари НН»
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    Сергей Гончаренко — главный тренер «Пари НН»

    После встречи в подтрибунном помещении тренер получил красную карточку, сказав: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».

    «Вы начинаете притягивать те вещи, которые сейчас после игры мне уже совсем не интересны. Игра заканчивается, надо убрать эмоции и говорить о том, какие вещи надо улучшить для команды. Понятно, что много сказано, много сделано. Много на эмоциях, но футбол — это эмоции.

    Да, чем-то я был недоволен: мне показалось, что мог бы более уважительно помощник судьи разговаривать с моим игроком. Где-то я перебираю, но это, по крайней мере, никакого мата не было и чего-то грубого. Давайте оставлять это, игра закончилась», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

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