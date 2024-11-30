1-й таймБоруссия Д — БаварияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал Мусиала«Боруссия» Д — «Бавария». Онлайн
  • 20:58
    • Дубль Осипенко помог «Ростову» разгромить «Пари НН»
  • 19:33
    • «Байер» в гостях обыграл «Унион» в матче Бундеслиги
  • 19:28
    • «Вольфсбург» неожиданно разгромил «Лейпциг» в матче Бундеслиги
  • 18:36
    • ЦСКА совершил камбэк и сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
  • 18:03
    • «Лас-Пальмас» сенсационно обыграл «Барселону» в матче Примеры
    Все новости спорта

    Дубль Осипенко помог «Ростову» разгромить «Пари НН»

    «Ростов» — «Пари НН»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Нижний Новгород
    В матче 17-го тура чемпионата России «Ростов» разгромил «Пари НН» со счетом 4:0.

    Максим Осипенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Осипенко

    Голами отличились Максим Осипенко, который отметился дублем, Родриго Саравия и Николай Комличенко.

    Отметим, что на 49-й минуте был удален Хуан Боселли из «Пари НН».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Пари НН 4:0
    Голы: 1:0 Максим Осипенко (32'), 2:0 Родриго Саравия (60'), 3:0 Максим Осипенко (65'), 4:0 Николай Комличенко (пенальти) (72') Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Родриго Саравия, Данил Глебов, Иван Комаров, Роналдо, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Пари НН: Никита Медведев, Никита Каккоев, Станислав Магкеев, Свен Карич, Максим Шнапцев, Александр Мухин, Лука Тичич, Александр Эктов, Николай Калинский, Никита Ермаков, Хуан Мануэль Боселли

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» с 23 очками занимает седьмую строчку в таблице. «Пари НН» (16) — десятый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» покажет, кто в Бундеслиге хозяин
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Нант»?
  • «ПСЖ» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Лондонское дерби останется за «Арсеналом»
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милуоки — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шарлотт — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры