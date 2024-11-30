«Ростов» — «Пари НН»: счет матча 4:0, обзор голов

Максим Осипенко Фото: globallookpress.com
Голами отличились Максим Осипенко, который отметился дублем, Родриго Саравия и Николай Комличенко.
Отметим, что на 49-й минуте был удален Хуан Боселли из «Пари НН».
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ростов — Пари НН 4:0
Голы: 1:0 Максим Осипенко (32'), 2:0 Родриго Саравия (60'), 3:0 Максим Осипенко (65'), 4:0 Николай Комличенко (пенальти) (72') Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Родриго Саравия, Данил Глебов, Иван Комаров, Роналдо, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Пари НН: Никита Медведев, Никита Каккоев, Станислав Магкеев, Свен Карич, Максим Шнапцев, Александр Мухин, Лука Тичич, Александр Эктов, Николай Калинский, Никита Ермаков, Хуан Мануэль Боселли
«Ростов» с 23 очками занимает седьмую строчку в таблице. «Пари НН» (16) — десятый.