До матча
«Акрон»
«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 16-ти матчах. На счету команды из Тольятти 4 победы, 4 ничьи и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 19:33.
«Акрон» проиграл два последних матча в РПЛ с общим счетом 0:7. Сначала команда Заура Тедеева была разгромлена «Спартаком» в Москве (0:4), а в крайнем туре пропустила три безответных мяча от «Рубина» в Казани — 0:3.
На неделе «Акрон» успешно сыграл в Кубке России, минимально обыграв в гостях «Шинник» (1:0) на стадии 1/4 финала Пути регионов.
«Оренбург»
«Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 8 очков в 16-ти матчах. На счету уральской команды одна победа, 5 ничьих и 10 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 16:31.
Команда под руководством Владимира Слишковича не набрала ни одного очка в четырех последних матчах. За этот отрезок «Оренбург» проиграл «Рубину» (1:2), «Краснодару» (0:4), махачкалинскому «Динамо» (1:2) и «Зениту» (0:1).
Личные встречи
В матче первого круга была зафиксирована результативная ничья — 2:2. Всего в 5-ти очных встречах «Оренбург» выиграл дважды и в трех случаях команды не смогли выявить победителя.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Оренбург» с коэффициентом 2.50.