«Акрон» и «Оренбург» сыграют между собой в рамках стартового матча 17-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Акрон»

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 16-ти матчах. На счету команды из Тольятти 4 победы, 4 ничьи и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 19:33.

«Акрон» проиграл два последних матча в РПЛ с общим счетом 0:7. Сначала команда Заура Тедеева была разгромлена «Спартаком» в Москве (0:4), а в крайнем туре пропустила три безответных мяча от «Рубина» в Казани — 0:3.

На неделе «Акрон» успешно сыграл в Кубке России, минимально обыграв в гостях «Шинник» (1:0) на стадии 1/4 финала Пути регионов.

«Оренбург»

«Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 8 очков в 16-ти матчах. На счету уральской команды одна победа, 5 ничьих и 10 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 16:31.

Команда под руководством Владимира Слишковича не набрала ни одного очка в четырех последних матчах. За этот отрезок «Оренбург» проиграл «Рубину» (1:2), «Краснодару» (0:4), махачкалинскому «Динамо» (1:2) и «Зениту» (0:1).

Личные встречи

В матче первого круга была зафиксирована результативная ничья — 2:2. Всего в 5-ти очных встречах «Оренбург» выиграл дважды и в трех случаях команды не смогли выявить победителя.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Оренбург» с коэффициентом 2.50.