В рамках 17-го тура российской Премьер-лиги «Акрон» на своем поле примет «Оренбург». Поединок пройдет 30 ноября и начнется в 14:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы занимают 10-е место в таблице с 16-ю очками в активе после 16-и туров. «Акрон» отстает от зоны стыков лишь на 3 балла — вся борьба впереди.

Команда выступает на своем поле далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 12-е место. «Акрон» набрал всего 7 очков из 21-го возможного дома.

Последние матчи: В прошедшей встрече тольяттинцы обыграли «Шинник» со счетом 1:0 в Кубке России. До этого «Акрон» крупно проиграл «Рубину» (0:3) в Премьер-лиги.

В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). За этот период «Акрон» сумел забить 4 гола при 8-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Состояние команды: «Акрон» вполне может остаться в середине турнирной таблицы, обезопасив себя от зоны вылета, но для этого команде нужно стабильно набирать очки.

В «Акроне» отлично выступает 36-летний нападающий Артем Дзюба. За 8 встреч в рамках РПЛ форвард забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда располагается на последней 16-й позиции с 8-ю баллами. «Оренбург» отстает от спасительной 12-й строчки на 7 баллов, это довольно большой разрыв.

Команда одна из худших в лиге по пропущенным голам, «Оренбург» уже пропустил 31 матч за 16 встреч при 16-и забитых.

Последние матчи: В прошлой встрече команда уступила «Зенита» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 90+6-й минуте. До этого «Оренбург» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Команда проиграла 4 последних матча в РПЛ. «Оренбург» также крупно уступил «Краснодару» со счетом 0:4, провалив 2-й тайм. Также команда проиграла «Рубину» (1:2), упустив минимальное преимущество.

Не сыграют: Александр Коваленко (красная карточка), Габриэль Флорентин, Данила Хотулев и Тимофей Мартынов (у всех — травмы).

Состояние команды: «Оренбург» все никак не может нащупать свою игру в Премьер-лиге. Пока команда не способна на борьбу за выживание, нужно срочно что-то менять.

«Оренбург» в последней очной встрече против «Акрона» сыграл вничью со счетом 2:2, упустив минимальное преимущество на 65-й минуте. Смогут ли на сей раз гости набрать драгоценные очки? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Оренбург» проиграл 4 последних матча в РПЛ

В последних 5-и встречах на своем поле «Акрон» одержал только 1 победу

«Акрон» ни разу не обыгрывал «Оренбург» в последних 5-и очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Акрона» — 2.50, победа «Оренбурга» — 2.60, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Акрон» все-таки окажется сильнее «Оренбурга». Гости все не могут найти свою игру.

Ставка: Победа «Акрона» за 2.50.

Прогноз: Команды не будут забивать много голов в предстоящем матче.

Ставка: Тотал 3 меньше за 1.88.