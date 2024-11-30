Акрон
Оренбург
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы занимают 10-е место в таблице с 16-ю очками в активе после 16-и туров. «Акрон» отстает от зоны стыков лишь на 3 балла — вся борьба впереди.
Команда выступает на своем поле далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 12-е место. «Акрон» набрал всего 7 очков из 21-го возможного дома.
Акрон — Оренбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече тольяттинцы обыграли «Шинник» со счетом 1:0 в Кубке России. До этого «Акрон» крупно проиграл «Рубину» (0:3) в Премьер-лиги.
В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). За этот период «Акрон» сумел забить 4 гола при 8-и пропущенных.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Состояние команды: «Акрон» вполне может остаться в середине турнирной таблицы, обезопасив себя от зоны вылета, но для этого команде нужно стабильно набирать очки.
В «Акроне» отлично выступает 36-летний нападающий Артем Дзюба. За 8 встреч в рамках РПЛ форвард забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
«Оренбург»
Турнирное положение: Команда располагается на последней 16-й позиции с 8-ю баллами. «Оренбург» отстает от спасительной 12-й строчки на 7 баллов, это довольно большой разрыв.
Команда одна из худших в лиге по пропущенным голам, «Оренбург» уже пропустил 31 матч за 16 встреч при 16-и забитых.
Последние матчи: В прошлой встрече команда уступила «Зенита» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 90+6-й минуте. До этого «Оренбург» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2).
Команда проиграла 4 последних матча в РПЛ. «Оренбург» также крупно уступил «Краснодару» со счетом 0:4, провалив 2-й тайм. Также команда проиграла «Рубину» (1:2), упустив минимальное преимущество.
Не сыграют: Александр Коваленко (красная карточка), Габриэль Флорентин, Данила Хотулев и Тимофей Мартынов (у всех — травмы).
Состояние команды: «Оренбург» все никак не может нащупать свою игру в Премьер-лиге. Пока команда не способна на борьбу за выживание, нужно срочно что-то менять.
«Оренбург» в последней очной встрече против «Акрона» сыграл вничью со счетом 2:2, упустив минимальное преимущество на 65-й минуте. Смогут ли на сей раз гости набрать драгоценные очки? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Оренбург» проиграл 4 последних матча в РПЛ
- В последних 5-и встречах на своем поле «Акрон» одержал только 1 победу
- «Акрон» ни разу не обыгрывал «Оренбург» в последних 5-и очных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Акрона» — 2.50, победа «Оренбурга» — 2.60, ничья — 3.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что «Акрон» все-таки окажется сильнее «Оренбурга». Гости все не могут найти свою игру.
Ставка: Победа «Акрона» за 2.50.
Прогноз: Команды не будут забивать много голов в предстоящем матче.
Ставка: Тотал 3 меньше за 1.88.