Роналдо считает, что «Ростов» может выиграть Кубок России в этом сезоне

Нападающийвысказался о перспективах своей команды в Кубке России нынешнего сезона.

«Спартак — хороший соперник, у них много классных игроков, но в этой игре мы оказались сильнее.

Может ли "Ростов" в этом сезоне выиграть Кубок России? Да, мы всегда ставим перед собой цель идти к золоту, мы всегда стремимся полностью отдавать себя на поле. Но нам нужно еще много работать, чтобы дойти до этого», — цитирует Роналдо ТАСС.

Напомним, что по сумме 2-х встреч «Ростов» обыграл «Спартак» и пробился в полуфинал Кубка России пути РПЛ. Соперник подопечных Валерия Карпина на этой стадии пока неизвестен.