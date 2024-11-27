«Ростов» — «Спартак»: счет матча 2:1, обзор голов

Завершился ответный матч четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ междуи московским

Победу в нем со счетом 2:1 одержала команда Валерия Карпина.

На 19-й минуте Егор Голенков с передачи Кирилла Щетинина открыл счет.

Через 12 минут защитник Виктор Мелехин удвоил преимущество «Ростова», голевой пас ему в том эпизоде сделал Омар Сако.

«Спартак» забил единственный мяч на 56-й минуте, его автором стал Мартинс Перейра.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Ростов — Спартак 2:1 Голы: 1:0 Егор Голенков (19'), 2:0 Виктор Мелёхин (31'), 2:1 Кристофер Мартинс Перейра (56') Ростов: Рустам Ятимов, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Умар Сако, Илья Жбанов, Константин Кучаев, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Алексей Сутормин, Хорен Робертович Байрамян, Егор Голенков Спартак: Александр Селихов, Миэнти Абена, икарду Мангаш, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Даниил Зорин, Хесус Медина, Кристофер Мартинс Перейра, Шамар Николсон Предупреждения: Даниил Зорин (41'), Константин Кучаев (57'), Кирилл Щетинин (75'), Наиль Умяров (85'), Маркос Маркиньос (90+2')

Первая игра также осталась за «Ростовом». Таким образом, команда вышла в полуфинал Пути РПЛ, а «Спартак» станет выступать в Пути регионов.