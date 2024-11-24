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    «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 12-го тура АПЛ «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Ипсвичем» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков в 11-ти матчах. Новичок турнира одержал одну победу, 5 раз сыграл вничью и уступил в 5-ти случаях, забив 12 голов и пропустив 22 мяча в свои ворота.

    В предыдущем туре «Ипсвич» добился первой победы в сезоне, неожиданно обыграв на выезде «Тоттенхэм» (2:1). До этого у «синих» было три поражения в четырех последних матчах.

    «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» проведет свой первый матч под руководством нового главного тренера Рубена Аморима. На данный момент «красные дьяволы» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 15 очков. Манкунианцы одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 12:12.

    В двух последних матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 4 очка, сыграв вничью с «Челси» (1:1) и разгромив «Лестер» (3:0). Также в ноябре «красные дьяволы» провели одну встречу в рамках Лиги Европы против ПАОК, одержав победу со счетом 2:0.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в 2015 году в 1/16 финала Кубка английской лиги. В том матче «Манчестер Юнайтед» разгромил своего соперника со счетом 3:0.

    Всего в 11-ти очных матчах на счету «красных дьяволов» 6 побед, «Ипсвич» оказался сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.00.

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