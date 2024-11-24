ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Спартака»Легендарный покер Угальде! «Спартак» взял убедительный реванш у «Локомотива»
  • 19:06
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Саутгемптона»
  • 18:35
    • «Факел» ушел от поражения в матче с «Динамо»
  • 16:54
    • «Авангард» выиграл у «Барыса» благодаря дублю Прохоркина
  • 16:37
    • «Металлург» выиграл у «Сибири»
  • 15:53
    • «Крылья Советов» выиграли у «Ахмата» и прервали серию из семи матчей без побед
    Все новости спорта

    «Факел» ушел от поражения в матче с «Динамо»

    «Факел» — «Динамо» Москва: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Факел
    В матче 16-го тура российской Премьер-лиги воронежский «Факел» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Даниил Фомин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Фомин

    Даниил Фомин открыл счет уже на 26-й минуте, но на девятой компенсированной минуте Николай Гиоргобиани его сравнял.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Динамо 1:1
    Голы: 0:1 Даниил Фомин (26'), 1:1 (90+9') Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Даниэль Мишкич, Евгений Марков, Алексей Каштанов, Dziov M. Динамо: Игорь Лещук, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Николас Маричал, Луис Чавес, Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, Arthur Gomes, Maouhoub E. Предупреждения: Dziov M. (8'), Сергей Божин (33'), Луис Чавес (45+3'), Диего Лаксальт (56')

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Динамо» стало 31 очко и пятое место в турнирной таблице. У «Факела» 13 баллов и 14-я позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Леганес» доставить проблемы «сливочным»?
  • «Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Рома» не проиграет «Наполи» в первом матче Раньери?
  • «Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Победит ли «Манчестер Юнайтед» в первом матче под руководством Аморима?
  • «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тюмень — Краснодар
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сакраменто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА Москва — Рубин
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры