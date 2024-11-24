«Факел» — «Динамо» Москва: счет матча 1:1, обзор голов

Даниил Фомин Фото: globallookpress.com
Даниил Фомин открыл счет уже на 26-й минуте, но на девятой компенсированной минуте Николай Гиоргобиани его сравнял.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Факел — Динамо 1:1
Голы: 0:1 Даниил Фомин (26'), 1:1 (90+9') Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Даниэль Мишкич, Евгений Марков, Алексей Каштанов, Dziov M. Динамо: Игорь Лещук, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Николас Маричал, Луис Чавес, Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, Arthur Gomes, Maouhoub E. Предупреждения: Dziov M. (8'), Сергей Божин (33'), Луис Чавес (45+3'), Диего Лаксальт (56')
У «Динамо» стало 31 очко и пятое место в турнирной таблице. У «Факела» 13 баллов и 14-я позиция.