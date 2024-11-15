Тихий покинул «Пари НН»

Генеральный директорподтвердил информацию о том, что из команды ушел защитник

«Дмитрий в процессе завершения отношений с "Пари НН", клуб тоже. Он сложно вписывается в видение нового тренера. У Гончаренко на этой позиции есть конкурентные профессиональные единицы. Чтобы не держать человека просто так ради того, чтобы он был внутри зарплатной ведомости, принято такое решение. Оно обоюдно выгодное», — цитирует Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ Тихий принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями, но получил одну желтую карточку.