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    Венесуэла — Бразилия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ФИФА ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Венесуэлы
    В Южной Америке стартует 11-й тур отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года. На этот раз Венесуэла примет Бразилию и попытается снова отобрать у «избранных» очки.

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    Хозяева не выиграли ни одной встречи из шести в данном турнире. Тем не менее бойцовских качеств им не занимать. Они сыграли вничью с Уругваем (0:0) и Аргентиной (1:1), которые идут в первой тройке.

    Бразилия оклемалась после поражения от Парагвая (0:1) и смогла добыть две победы, обыграв Чили (2:1) и Перу (4:0). «Избранные» могут подняться на 3-е место в случае удачного стечения обстоятельств.

    Прогнозы и ставки

    Дабы подняться выше по таблице, гостям необходимо брать 3 очка. С учетом этого эксперты сделали соответствующие прогнозы.

    • Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

    • Букмекеры считают Бразилию фаворитом: 1.55 на победу гостей, 7.40 на победу хозяев и 3.90 на ничью.

    • ИИ спрогнозировал уверенную победу сборной Бразилии со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Венесуэла — Бразилия можно посмотреть на сайте LiveCup.Run. Кроме трансляции там доступны статистика, результаты других матчей, коэффициенты и составы команд.

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