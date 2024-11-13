Хозяева не выиграли ни одной встречи из шести в данном турнире. Тем не менее бойцовских качеств им не занимать. Они сыграли вничью с Уругваем (0:0) и Аргентиной (1:1), которые идут в первой тройке.
Бразилия оклемалась после поражения от Парагвая (0:1) и смогла добыть две победы, обыграв Чили (2:1) и Перу (4:0). «Избранные» могут подняться на 3-е место в случае удачного стечения обстоятельств.
Прогнозы и ставки
Дабы подняться выше по таблице, гостям необходимо брать 3 очка. С учетом этого эксперты сделали соответствующие прогнозы.
- Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры считают Бразилию фаворитом: 1.55 на победу гостей, 7.40 на победу хозяев и 3.90 на ничью.
- ИИ спрогнозировал уверенную победу сборной Бразилии со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Венесуэла — Бразилия можно посмотреть на сайте LiveCup.Run. Кроме трансляции там доступны статистика, результаты других матчей, коэффициенты и составы команд.
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