В рамках 11-го тура южно-американской квалификации чемпионата мира 2026 года Венесуэла на своем поле примет Бразилию. Поединок пройдет 15 ноября и начнется в 00:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Бразилия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Венесуэла

Турнирное положение: Сборная занимает 8-е место в таблице южно-американской квалификации ЧМ-2026 с 11-ю очками в активе после 10-и туров. Венесуэла отстает от 7-й позиции лишь на 1 балл.

У сборной все еще есть шансы попать на чемпионат мира 2026-го года, но для этого необходимо чаще побеждать. Впереди у Венесуэлы еще 8 туров на исправление ситуации.

Последние матчи: В прошедшем поединке квалификации сборная проиграла Параграю со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. До этого Венесуэла сыграла вничью с Аргентиной (1:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Сборная не может победить на протяжении 5-и последних матчей. За этот период команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью, пропустив при этом 8 голов при 3-х забитых.

Состояние команды: Сейчас Венесуэла далека от своей оптимальной формы, команда редко набирает очки и вообще потеряла свою уверенность. В предстоящем матче против Бразилии будет очень тяжело.

В последней очной встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1, Венесуэла сравняла счет на 85-й минуте. Получится ли зацепиться за очки в предстоящем поединке? Большой вопрос...

Бразилия

Турнирное положение: Бразильцы располагаются на 4-й позици в таблице с 16-ю очками в активе после 10-и туров, отставая от лидерства в квалификации на 6 баллов.

Бразилия забила довольно много голов в матчах отбора, занимая 2-е место в таблице по этому показателю (15 голов за 10 встреч). При этом, сборная и пропустила многовато — 9 мачей.

Последние матчи: В прошлой встрече Бразилия разгромила Перу со счетом 4:0, а до этого сборная обыграла Чили (2:1), забив решающий гол на 89-й минуте. Матчем ранее команда уступила Парагваю (0:1).

За последние 5 матчей во всех турнирах Бразилия дважды проиграла и трижды победила. За этот период сборная сумела забить 7 голов при 2-х пропущенных.

Состояние команды: Бразилия провела отличные последние матчи в квалификации, проиграв только 1 матч, но до лидерства команде еще далековато.

Несмотря на это, сборная спокойно должна выходить в основной этап чемпионата мира, ведь отрыв от 8-й позиции составляет 5 баллов. Если Бразилия победит Венесуэлу, то разрыв только увеличится.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах Бразилия пропустила 2 гола

Венесуэла не может одержать победу в последних 5-и встречах

Венесуэла дважды сыграла вничью с Бразилии в последних 5-и очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бразилии — 1.60, победа Венесуэлы — 6.10, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: Венесуэла в последнее время выступает не очень хорошо. Прогнозируем победу Бразилии.

Ставка: Победа Бразилии с форой (-1) за 2.05.

Прогноз: Для победы Бразилии необходимо забить хотя-бы парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Бразилии 1.5 больше за 1.82.