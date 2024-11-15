Венесуэла
Бразилия
Венесуэла
Турнирное положение: Сборная занимает 8-е место в таблице южно-американской квалификации ЧМ-2026 с 11-ю очками в активе после 10-и туров. Венесуэла отстает от 7-й позиции лишь на 1 балл.
У сборной все еще есть шансы попать на чемпионат мира 2026-го года, но для этого необходимо чаще побеждать. Впереди у Венесуэлы еще 8 туров на исправление ситуации.
Венесуэла — Бразилия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем поединке квалификации сборная проиграла Параграю со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. До этого Венесуэла сыграла вничью с Аргентиной (1:1).
Сборная не может победить на протяжении 5-и последних матчей. За этот период команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью, пропустив при этом 8 голов при 3-х забитых.
Состояние команды: Сейчас Венесуэла далека от своей оптимальной формы, команда редко набирает очки и вообще потеряла свою уверенность. В предстоящем матче против Бразилии будет очень тяжело.
В последней очной встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1, Венесуэла сравняла счет на 85-й минуте. Получится ли зацепиться за очки в предстоящем поединке? Большой вопрос...
Бразилия
Турнирное положение: Бразильцы располагаются на 4-й позици в таблице с 16-ю очками в активе после 10-и туров, отставая от лидерства в квалификации на 6 баллов.
Бразилия забила довольно много голов в матчах отбора, занимая 2-е место в таблице по этому показателю (15 голов за 10 встреч). При этом, сборная и пропустила многовато — 9 мачей.
Последние матчи: В прошлой встрече Бразилия разгромила Перу со счетом 4:0, а до этого сборная обыграла Чили (2:1), забив решающий гол на 89-й минуте. Матчем ранее команда уступила Парагваю (0:1).
За последние 5 матчей во всех турнирах Бразилия дважды проиграла и трижды победила. За этот период сборная сумела забить 7 голов при 2-х пропущенных.
Состояние команды: Бразилия провела отличные последние матчи в квалификации, проиграв только 1 матч, но до лидерства команде еще далековато.
Несмотря на это, сборная спокойно должна выходить в основной этап чемпионата мира, ведь отрыв от 8-й позиции составляет 5 баллов. Если Бразилия победит Венесуэлу, то разрыв только увеличится.
Статистика для ставок
- В последних 5-и матчах Бразилия пропустила 2 гола
- Венесуэла не может одержать победу в последних 5-и встречах
- Венесуэла дважды сыграла вничью с Бразилии в последних 5-и очных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бразилии — 1.60, победа Венесуэлы — 6.10, ничья — 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.05Франция — Израиль: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.15Армения — Фарерские острова: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: Венесуэла в последнее время выступает не очень хорошо. Прогнозируем победу Бразилии.
Ставка: Победа Бразилии с форой (-1) за 2.05.
Прогноз: Для победы Бразилии необходимо забить хотя-бы парочку голов.
Ставка: Индивидуальный тотал Бразилии 1.5 больше за 1.82.