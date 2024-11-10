В Брунее пообещали сыграть со сборной России без полупрофессионалов

Сборная Брунея Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что в товарищеском матче против сборной России за Бруней будут играть полупрофессионалы.
«В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет», — сказала Картиена, слова которой приводит Sport24.
Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.
В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.
Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.