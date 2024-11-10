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    • В Брунее пообещали сыграть со сборной России без полупрофессионалов
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    В Брунее пообещали сыграть со сборной России без полупрофессионалов

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Брунея Товарищеские матчи
    Сборная Брунея планирует сыграть основным составом в товарищеском матче с Россией. Об этом сообщила руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена.

    Сборная Брунея
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    Сборная Брунея

    Ранее сообщалось, что в товарищеском матче против сборной России за Бруней будут играть полупрофессионалы.

    «В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет», — сказала Картиена, слова которой приводит Sport24.

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    • Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.

    В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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