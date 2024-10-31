Сборная России сыграет против полупрофессиональной команды из Брунея

«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре.
Большинство футболистов второй сборной — из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.
Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.
В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.
Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.