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    Сборная России сыграет против полупрофессиональной команды из Брунея

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    Сборная Брунея сыграет в полупрофессиональном составе в товарищеском матче с Россией. Об этом сообщили в футбольной организации азиатской страны.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре.

    Большинство футболистов второй сборной — из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

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    • Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС», — сказали «СЭ» в Футбольной ассоциации Брунея.

    Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.

    В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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